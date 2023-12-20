حاكم أم القيوين يؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية وسياساتها في العالم، وتطوير الخطط التنموية للمشاريع والشركات التي تخدم عمل الاقتصاد، لتكون الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الاقتصادي، ووجهة استثمارية جاذبة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. و

اطلع سموه خلال لقائه مع معالي عبد الله بن طوق على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري للدولة، وسبل تحقيق نموهما على المستويين المحلي والدولي. حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا.

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