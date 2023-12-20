انطلاق الدورة الأولى لتحدي أبطال الإنقاذ في شرطة دبي

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، منافسات تحدي أبطال الإنقاذ في نسختها الأولى.

وشهدت المنافسات التي تستمر لمدة يومين، تنافساً قوياً بين 25 مشاركاً يمثلون 5 فرق من أجل الوصول إلى أفضل أداء وتحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على تنظيم بطولات وفعاليات رياضية، ذات طابع في العمليات الشرطية ومهام إنسانية للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات والبرامج تسهم في تعزيز تواصل الشرطة مع أفراد المجتمع وتعزز الروح الإيجابية.

من جهته، قال اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ إن تنظيم تحدي أبطال الإنقاذ يأتي لخلق تحدٍ ومنافسة بين طلبة المدارس في مسابقات خاصة بعمليات الإنقاذ لانعكاسها الإيجابي على الطالب نفسه، ودعماً للمسؤولية المجتمعية بين الشباب من طلبة المدارس، لافتاً إلى أن التحدي فرصة للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، وتشجيعهم على استعراض مهاراتهم وإبداعاتهم.

وأضاف إن المنافسات شملت ارتداء معدات الإنزال، وتحدي ربط العقد، وتحدي الركض (صعود الحاويات)، سحب الحبال، إرسال الدمية عبر الحبل، عملية الإنزال، رفع الأجسام الثقيلة باستخدام البالونات، تجاوز المتاهة الضيقة، إلى جانب تحدي سحب السيارة باستخدام نظام البكرات.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم هذا المنافسات التي تساهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم في الجوانب الخاصة بعمليات الإنقاذ، وفرصة للتعرف على مهام وأعمال فرق الإنقاذ في شرطة دبي وآلية التعامل مع البلاغات المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز