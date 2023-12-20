«أطلق» ضمن أفضل 3 مبادرات تمكين رقمي للمرأة في دول مجلس التعاون

اختيرت مبادرة ((أطلق)) ضمن أفضل 3 مبادرات خليجية في فئة أفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الخامسة، التي أقيمت بمعايير عالمية تمكن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون من المشاركة في المعرفة وتحقيق الريادة في مستوى ممارسات الحكومة الرقمية، لما توفره من منصة للتنافس بين الجهات الحكومية في مجال الحكومة الرقمية بما يساعد في نشر المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية لدول مجلس التعاون.

وتحظى مبادرة ((أطلق)) برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، وبتنظيم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأسست عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، ليعلن بعدها عن إطلاق دفعته الخامسة التي فتحت معها الباب لمشاركة الشباب جنباً إلى جنب مع أخواتهن من الشابات للمرة الأولى، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، سعياً لتأهيل قادة المستقبل من الجنسين لتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال والقطاع الاقتصادي.

ورسخ البرنامج التدريبي أفضل بيئة داعمة ومحفزة لشباب وشابات الإمارات، بما يؤهلهم للوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، وقد بلغ إجمالي المنتسبين بجميع الدفعات الخمس 261 منتسباً وتجاوزت طلبات التسجيل 5.500 طلب التحاق، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2.500 جلسة تدريبية، سجلت ما يزيد على 105 آلاف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1.100 شهادة معتمدة.

وبلغ برنامج ((أطلق)) المنافسة النهائية مع كل من برنامج ((تمكين المرأة)) الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج ((مكين)) لتنمية قدرات المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان.

رمز عالمي

وبهذه المناسبة تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، التي قدمت كل الدعم والرعاية والاهتمام والتشجيع للمرأة الإماراتية لتصل إلى هذا القدر من التمكين في جميع المجالات، فضلاً عما تبذله سموها وما زالت تبذله لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم شعبها، إضافة لكونها رمزاً عالمياً يفتخر به كل إماراتي وعربي، لجهودها ومبادراتها وعطائها السخي، لدعم المرأة في الإمارات والعالم.

وأعربت عن فخرها بالمكانة الرائدة التي حققتها مبادرة ((أطلق)) على الصعيد الخليجي، مؤكدة أن دولة الإمارات برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت مقراً عالمياً لتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة واستشراف وتصميم النماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل.

وقالت: ((نعمل بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، على تعزيز التعاون مع شركائنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، لما قدمه منذ انطلاق المبادرة لترجمة توجهات الدولة وتوظيف مفهوم الإبداع والتميز في تأهيل جيل مواكب للتطور التكنولوجي العالمي، بما يعزز خبرات رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة للعبور إلى المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وخلق بيئة أكثر تنوعاً ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة)).

وأضافت: ((ما حققته مبادرة ((أطلق)) من إنجازات منذ إطلاقها يحثني على الإشادة بالجهود المميزة لفريق عمل البرنامج التدريبي.

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