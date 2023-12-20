رأس الخيمة تحدد اشتراطات لمنح تراخيص التخييم

تسهم الأجواء المعتدلة التي تشهدها دولة الإمارات، وخاصة إمارة رأس الخيمة، في مثل هذا الوقت من العام، في زيادة السياحة الداخلية، حيث يفضل العديد من العائلات عدم السفر، والبقاء داخل الدولة، والاستمتاع بالمناطق البرية الطبيعية التي تشكل نقاط جذب لإقامة السهرات العائلية، إلى جانب مناطق التخييم، وقضاء أوقات سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء، وتشمل تلك المناطق أودية جبلية وكثباناً رملية بديعة التكوينات، تكفل لمحبي البيئة الطبيعية والصحراء، ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المختلفة في أجواء من المرح والسعادة، بالإضافة إلى إقبال العائلات على التخييم لقضاء أوقات مميزة في قلب الطبيعة، بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وحددت دائرة بلدية رأس الخيمة عدة اشتراطات لإصدار موافقة الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في إمارة رأس الخيمة، حتى نهاية شهر أبريل، ضمن جهودها لتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع، وضمان تقديم أفضل الخدمات، تعزيزاً لرفاهية المجتمع.

شروط ومعايير

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام الدائرة أن الدائرة تضع سعادة المستفيدين ومرتادي أماكن التخييم، ضمن أولوياتها، لضمان التخييم الآمن والمريح، وتعزيزاً لرؤية الإمارة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فيها.

ووفرت الدائرة جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، وتم تجهيز مواقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إضافة إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة، لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين، من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.

وأضاف: حددت بلدية رأس الخيمة شروطاً أساسية لتنظيم عملية التخييم، والحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية، مثل الالتزام بالاستخدام الخاص المؤقت للمخيم، من جانب صاحب التصريح، وعدم تأجيره لأي نشاط آخر، واتباع جميع القوانين والالتزام بحدود المخيم، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة، مع الالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات، والحرص على نظافة الموقع، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة، مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة، ومكبرات الصوت وطائرات الدرون التي قد تسبب إزعاجاً للآخرين، وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات.

وأشار إلى أن الدائرة أقرت أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بالشروط والمحددات المنصوصة من قبل بلدية رأس الخيمة، بالإضافة إلى عقوبات ومصادرة رسوم التأمين لصالح البلدية.

وتتمتع المناطق البرية الطبيعية في رأس الخيمة، بخدمات أمنية يقدمها رجال الشرطة على مدار الساعة، لتوفير الأمان ومنع التجاوزات، بالإضافة إلى دور فرق دائرة الخدمات العامة، من خلال دوريات ((راقب)) البيئية، لمنع التجاوزات الخاصة بقطع الأشجار أو إشعال الحطب فوق الرمال مباشرةً، وتوفير حاويات من المعدن للتخلص الآمن من بقايا الفحم، وضمان عدم اندلاع نيران في المخلفات، وتخضع مناطق التخييم لاشتراطات خاصة، قبل البدء بحجز الموقع أو الإقامة.

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