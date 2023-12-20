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منصور بن محمد: نبارك لأميرالكويت سائلين المولى له التوفيق في ترسيخ نهضة الكويت وازدهارها وتقدمها

12/20/2023 8:01:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)): ((نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة... سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد لما فيه الخير لشعب الكويت، وفي ترسيخ نهضة الكويت نحو تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم)).

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