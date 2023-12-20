منصور بن محمد: نبارك لأميرالكويت سائلين المولى له التوفيق في ترسيخ نهضة الكويت وازدهارها وتقدمها

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)): ((نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة... سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد لما فيه الخير لشعب الكويت، وفي ترسيخ نهضة الكويت نحو تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم)).
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