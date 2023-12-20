المركز الأول لـمحاكم دبي في جائزة الحكومة الرقمية لدول «التعاون»

في إنجاز جديد يؤكد ريادة دبي في مجال التحول الرقمي ضمن مختلف المجالات الحيوية، فازت محاكم دبي بالمركز الأول في جائزة ((الحكومة الرقمية)) لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لعام 2023، التي أقيمت في مدينة الرياض على هامش ملتقى الحكومة الرقمية لعام 2023.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة لجهود محاكم دبي في سبيل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ضمان تحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، في حين يأتي الفوز تقديراً للمستوى الرفيع من التميز والإبداع الذي جاء عليه مشروع ((ملف الدعوى الرقمي))، وهو أول مشروع متكامل يحقق تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات التقاضي، ويعزز من مكانة محاكم دبي كرائدة من رواد التطوير في مجال الخدمات القضائية الرقمية.

وخلال حفل توزيع جوائز الحكومة الرقمية، تسلّم طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، درع الحكومة الرقمية من المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وخالد علي سالم السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – أمانة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب طارش عيد المنصوري عن فخره واعتزازه بفوز المحاكم بهذه الجائزة الرفيعة، والتي تحققت بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، بمواصلة العمل على تطوير المنظومة القضائية وتبني أفضل الممارسات العالمية واستحداث آليات جديدة تسهم في تسريع عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

تحوّل جذري

وأكد طارش المنصوري أهمية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الدائرة، ويظهر تحولاً جذرياً في عمليات التقاضي، إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أن ((ملف الدعوى الرقمي)) يمثل رؤية متقدمة لتحسين تجربة العدالة وتسهيل الوصول إليها، ويعكس التزام محاكم دبي بالابتكار وتقديم خدمات رقمية متطورة، وإجراءات تقاضي فعالة.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات على ((ملف الدعوى الرقمي)) مليونين و408 آلاف طلب خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد جلسات التقاضي عن بُعد في الفترة ذاتها 344 ألف جلسة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ عدد المستخدمين لخدمة ملف الدعوى الرقمي من فئة المحامين والمتعاملين نحو 389 ألف متعامل، فيما بلغ إجمالي أوامر الدفع الذكية نحو 139 ألف أمر وبلغت نسبة الاستمرار بتقديم الخدمة 100 % خلال السنوات الثلاث.

وتشير الإحصائيات إلى توسيع نطاق الخدمة، مع زيادة عدد المتعاملين، مع تميز الخدمة بالشمولية، وملاءمتها لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقليل رحلة المتعامل وتكلفة الخدمة، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان استمرارية الأعمال، في كل الظروف، حتى الاستثنائية منها، ما يعكس فاعليتها في تلبية احتياجات المستخدمين، ويمكّن تقديم الخدمة للمقيمين وزوار المدينة، إذ تواءمت الخدمة وارتبطت وتكاملت مع جهات حكومية أخرى، ومنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، خصوصاً في ملف تسجيل الدعوى وإنشاء حساب مستخدم لدى محاكم دبي مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ قرارات المحاكم المقيدة للحريات.

وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن ((ملف الدعوى الرقمي))، الذي أُطلق للمرة الأولى في عام 2017 وتم إتمام مراحله في عام 2020، يعتبر نموذجاً للابتكار، ويتم تحسينه وتطويره بشكل دوري استناداً على تقارير التحسين ومتطلبات المستفيدين، حيث تم وضع خطط استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي والتطلع إلى المستقبل لمشاريع التكنولوجيا في العقد القادم.

استمرارية الأعمال

وشكّلت الدائرة عدة فرق لضمان استمرارية الأعمال، منها فريق التحول الذكي لملف الدعوى، وعمل هذا الفريق بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لتطوير برامج ذكية ومتابعة تقدم المشروع بشكل فعّال، وذلك للتأكد من تنفيذ متطلبات العمل في المشروع وفحص الخدمات المطورة وتقديم التدريب المناسب.

وتظهر الإحصائيات توسيع نطاق الخدمة، مع تقديمها بشكل شامل وملائم لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تأثير الخدمة على ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في المحكمة التجارية في محاكم دبي، ضمن محور ((إنفاذ العقود))، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وقد حققت المركز التاسع في النسخة الأخيرة من التقرير.

وتعتبر محاكم دبي الأولى التي قدمت إلى الجائزة مشروعاً تقنياً متكاملاً، يهدف إلى تحقيق عدالة نافذة ميسرة لجميع متعاملي المحاكم، ويتيح النظام الذكي والتفاعلي إجراءات تقاضي سريعة ودقيقة، تشتمل على 10 عمليات، من تقديم الطلب وإرفاق المستندات إلى عقد الجلسات لمداولة الدعاوى عن بُعد، حيث كان يتطلب من المتعامل في الماضي الحضور الشخصي لتسجيل الدعوى والإعلان، بما يتطلبه ذلك من وقت وجهد وتكاليف، تم اختصارها بفضل ملف الدعوى الرقمي.

دفع التحوّل الرقمي

وأشاد طارش المنصوري بدور خدمة التقاضي الرقمي في دفع التحول الرقمي لمحاكم دبي، وكيف أثرت بشكل إيجابي على رضا المستفيدين وثقتهم في النظام القضائي، وأهمية الجوانب الاستراتيجية والاهتمام بالحوكمة وحماية التكنولوجيا، في حصول المحكمة على شهادتي ISO 22301 وISO 27001 في مجالات استمرارية الأعمال وأمان المعلومات، من المنظمة البريطانية للمواصفات، لتكون بذلك الأولى على مستوى العالم في القطاع القضائي، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الخدمة، مع التركيز على تحسين الإجراءات الداخلية وكفاءة الاستخدام للمستخدمين.

كما أشار طارش المنصوري إلى إطلاق خدمة التقاضي الرقمي لتيسير وتسريع الإجراءات القانونية، ويتيح الموقع الرسمي لمحاكم دبي ونظام الطلبات الذكية قنوات فعّالة لتقديم الخدمات بأمان وحماية خصوصية المتعاملين وذلك في إطار تجربة المستخدم، كما تشير إلى أهم الجوانب مثل ظهور حالة النظام، والتوافق مع الواقع، وحرية الانتقال.

وتمثل الخدمة الرقمية دعماً قوياً لسهولة الاستخدام، حيث تتجسد أهمية النظام في محدودية المعلومات المطلوبة، وتقليل الخطوات المطلوبة، وتيسير الحفظ والمتابعة، وفيما يخص الأداء والأثر المحقق، توفر العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين، من خلال القيام بعملية التحليلات التي عملت على جعل الخدمة استباقية، بما في ذلك استبيانات الرضا والسعادة، وتحليل فرص التحسين من خلال دراسة الشكاوى ومقترحات المتعاملين، والتي أحدثت بدورها تغييراً إيجابياً في سلوك المستخدمين، إذ زاد إقبالهم على الخدمات الرقمية.

ويأتي الإنجاز الجديد لينضم إلى سلسلة من الإنجازات لمحاكم دبي على الصعيد الدولي، إذ حازت على المرتبة الثانية في جائزة ((أفضل 10 محاكم عالمية))، في مجال تطبيق الحلول التقنية في العمل القضائي، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم ((IACA))، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، كما حققت محاكم دبي ثلاث جوائز ضمن الدورة 15 من جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي.

كذلك فازت بجائزة فئة خدمة العملاء- الإدارة العامة في جوائز ستيفي عام 2018، وهذا نتيجة للإنجازات المتميزة في مجال إدارة إسعاد المتعاملين وحصولها على الميدالية الفضية، كذلك يُذكر أن محاكم دبي حصلت على97 % كنسبة لرضا المتعاملين العام عن جميع الخدمات المقدمة من محاكم دبي للعام 2022، ما يظهر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة ومريحة للجمهور.

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