رئيس كازاخستان يقلّد سفيرنا «وسام الصداقة»

منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى الجمهورية، وسام ((دوستيك)) (وسام الصداقة) من الدرجة الثانية تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وأشاد توكاييف، خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا، بالعلاقات الدبلوماسية الوطيدة التي تربط الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبالمكانة المرموقة التي تتبوؤها الإمارات على الصعيد الدولي، وأعرب عن تمنياته لقيادة دولتنا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب العريقي عن شكره واعتزازه بمنح توكاييف الوسام الرفيع له، وتمنياته لجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من الازدهار والرخاء. كما ثمن جهود البلدين وحرص قيادتيهما على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.

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