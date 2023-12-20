تعاون بين «تنمية المجتمع» في دبي و«إرادة»

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، اتفاقية تعاون يتم بموجبها تنسيق تبادل المعلومات ضمن النظام الموحد لإدارة الحالات الإنسانية ((UCMS)) الذي تشرف عليه الهيئة. وقع الاتفاقية في مبنى الحضيبة المبنى الرئيسي لهيئة تنمية المجتمع أمس، كل من ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في الهيئة وعبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة.

وسيعمل الطرفان على ضمان المراجعة الدورية لمستويات الأداء للخدمات المشتركة والمراجعة الدورية لملاحظات المتعاملين ذات الصلة بتطبيقات هذه الاتفاقية. وقال ميثاء الشامسي: ((نأمل أن يساهم انضمام المزيد من الجهات لنظام إدارة الحالات الإنسانية الموحد في تسليط الضوء بشكل أكبر على حجم وطبيعة احتياجات أفراد المجتمع ويعزز بشكل مهم من التكامل في تقديم الخدمات)).

من جهته قال عبد الرزاق أميري: ((إطلاق النظام الموحد سيساهم في تكامل رحلة المتعامل والارتقاء بمستوى الخدمات)).

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