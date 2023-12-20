Thursday, 21 December 2023 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون بين «تنمية المجتمع» في دبي و«إرادة»

12/20/2023 8:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، اتفاقية تعاون يتم بموجبها تنسيق تبادل المعلومات ضمن النظام الموحد لإدارة الحالات الإنسانية ((UCMS)) الذي تشرف عليه الهيئة. وقع الاتفاقية في مبنى الحضيبة المبنى الرئيسي لهيئة تنمية المجتمع أمس، كل من ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في الهيئة وعبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة.

وسيعمل الطرفان على ضمان المراجعة الدورية لمستويات الأداء للخدمات المشتركة والمراجعة الدورية لملاحظات المتعاملين ذات الصلة بتطبيقات هذه الاتفاقية. وقال ميثاء الشامسي: ((نأمل أن يساهم انضمام المزيد من الجهات لنظام إدارة الحالات الإنسانية الموحد في تسليط الضوء بشكل أكبر على حجم وطبيعة احتياجات أفراد المجتمع ويعزز بشكل مهم من التكامل في تقديم الخدمات)).

من جهته قال عبد الرزاق أميري: ((إطلاق النظام الموحد سيساهم في تكامل رحلة المتعامل والارتقاء بمستوى الخدمات)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107636142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث