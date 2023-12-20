جامعة خليفة الأولى محلياً وضمن الـ 40 آسيوياً بالاستدامة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تصدرها جامعات الدولة للعام الثاني على التوالي وتواجدها ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى آسيا، حسب تصنيف مؤسسة ((كيو إس)) للجامعات العالمية في مجال الاستدامة 2024 الذي شمل 1400 مؤسسة أكاديمية.

وفي معيار التأثير البيئي ضمن التصنيف، جاءت جامعة خليفة ضمن أعلى 200 جامعة عالمياً، ويسلط هذا التصنيف الضوء على الوسائل المختلفة التي تنتهجها جامعات العالم لاتخاذ إجراءات تهدف إلى التصدي لأهم القضايا التي يواجهها العالم، فيما يتعلق بالبيئة والتأثيرات الاجتماعية والإدارية.

ويحلل تصنيف الجامعات في الاستدامة من ((كيو إس)) قضايا التعليم البيئي والبحوث والاستدامة وإمكانية التوظيف، إضافة إلى الصحة وجودة العيش لطلبة الجامعات، وأيضاً للمجتمع على نطاق واسع.

ويتعين على المؤسسات الأكاديمية أن تكون مؤهلة لتصنيفات ((كيو إس)) للجامعات العالمية ليتم إدراجها ضمن تصنيف الاستدامة للجامعات.

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