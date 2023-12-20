حاكم الشارقة يزور مشروعات «الجادة»

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، مشروعات منطقة الجادة بمدينة الشارقة، التي تطورها شركة ((أرادَ)) للتطوير العقاري، على مساحة 24 مليون قدم مربعة.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة ((أرادَ))، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة ((أرادَ))، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل سموه، زيارته بمركز الزوار، التابع لـ ((مشتل شجر))، مستمعاً سموه للمعلومات والخدمات التي يقدمها، حيث يحتوي المركز على أنواع عديدة من النباتات المزروعة في مشاريع ((أرادَ))، ويتم من خلاله تقديم المعلومات عن فوائد الأشجار، ودور المركز في الترويج للزراعة وأهميتها، ومساهمة المشتل في الأمور التي تتعلق بالتنوّع الحيوي.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مشروع ((مشتل شجر))، متعرفاً إلى أنواع الأشجار والنباتات المزروعة، حيث يمتلك المشتل أكثر من 130 ألف شجرة، ستتم زراعتها في المشروعات التابعة للشركة، ويعتبر أحد أكبر المشاتل في الدولة، ويقع على مساحة 1.6 مليون قدم مربعة.

واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الأشجار بالمشتل، الذي يضم 50 نوعاً، ثم تعرّف سموه خلال الزيارة إلى المشروعات والمرافق المتنوعة التي تضمها الجادة، مطلعاً سموه على خدمات البنية التحتية التي تخدم سُكان وزوار المنطقة، إضافة إلى العناصر الجمالية والمعمارية فيها.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في مجمع ((نست)) السكني، والمخصص لطلبة الجامعات، مطلعاً سموه على الوحدات السكنية التي يضمها المجمع، والخدمات التي يقدمها لساكنيه، وتعرف سموه إلى المرافق المصاحبة للمجمع السكني، التي توفر للطلبة بيئة دراسية مُثلى، إضافة إلى المناطق الترفيهية.

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