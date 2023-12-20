الجزائر .. وفاة حارس مرمى مولودية البيض ومدربه المساعد في حادث مروري

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت تقارير اخبارية الأربعاء أن زكريا بوزياني حارس مرمى مولودية البيض المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم إضافة إلى مدربه المساعد خالد مفتاح توفيا في حادث مروري.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في مدينة السوقر ولاية تيارت غرب الجزائر حين كان وفد مولودية البيض متجه نحو مدينة تيزي وزو استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.
وقال رئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني لمحطة (الهداف) "حافلة وفد الفريق انقلبت وهناك وفاة للاعب في صفوف الفريق".
ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم زكرياء بوزياني، وخالد مفتاح، وهما على التوالي حارس مرمى والمدرب المساعد لنادي مولودية البيض اللذين توفيا في حادث سير تعرضت له حافلة الفريق مساء الأربعاء، بمنطقة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر.
وأعلن الاتحاد الجزائري وفاة سائق الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة تيزي وزو استعدادا لمباراة الفريق ضد مضيفه شبيبة القبائل غدا الجمعة، ضمن المرحلةالـ 11 من مسابقة دوري المحترفين.
ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث، مقدما تعازيه للفريق ولعائلات الضحايا، لكن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني كشف أن الحادث جاء إثر انقلاب حافلة الفريق بالطريق بين بلدتي السوقر وسي عبد الغني، وأسفر عن 3 وفيات وإصابة 8 أشخاص بجروح.
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