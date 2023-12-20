الجزائر .. وفاة حارس مرمى مولودية البيض ومدربه المساعد في حادث مروري

ذكرت تقارير اخبارية الأربعاء أن زكريا بوزياني حارس مرمى مولودية البيض المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم إضافة إلى مدربه المساعد خالد مفتاح توفيا في حادث مروري.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في مدينة السوقر ولاية تيارت غرب الجزائر حين كان وفد مولودية البيض متجه نحو مدينة تيزي وزو استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

وقال رئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني لمحطة (الهداف) "حافلة وفد الفريق انقلبت وهناك وفاة للاعب في صفوف الفريق".

ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم زكرياء بوزياني، وخالد مفتاح، وهما على التوالي حارس مرمى والمدرب المساعد لنادي مولودية البيض اللذين توفيا في حادث سير تعرضت له حافلة الفريق مساء الأربعاء، بمنطقة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر.

وأعلن الاتحاد الجزائري وفاة سائق الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة تيزي وزو استعدادا لمباراة الفريق ضد مضيفه شبيبة القبائل غدا الجمعة، ضمن المرحلةالـ 11 من مسابقة دوري المحترفين.

ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث، مقدما تعازيه للفريق ولعائلات الضحايا، لكن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني كشف أن الحادث جاء إثر انقلاب حافلة الفريق بالطريق بين بلدتي السوقر وسي عبد الغني، وأسفر عن 3 وفيات وإصابة 8 أشخاص بجروح.

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