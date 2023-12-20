ليفربول يبتعد عن تشيلسي في قرعة قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية



أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن مواجهات متوازنة.

وسيلعب ليفربول مع فولهام ليبتعد بطل المسابقة في العام الماضي 2022 عن تشيلسي الذي سيلعب ضد ميدلزبره.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي يوم 8 يناير المقبل، بينما يقام لقاء الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وكان ليفربول تأهل لهذا الدور بفوز عريض على وستهام بنتيجة 1/5 بينما صعد ميدلزبره بالفوز على بورت فالي 3/صفر.



وأقصى تشيلسي ضيفه نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1، وبنفس السيناريو صعد فولهام من معقل إيفرتون.

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