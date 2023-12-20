ليفربول يبتعد عن تشيلسي في قرعة قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن مواجهات متوازنة.
وسيلعب ليفربول مع فولهام ليبتعد بطل المسابقة في العام الماضي 2022 عن تشيلسي الذي سيلعب ضد ميدلزبره.
وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي يوم 8 يناير المقبل، بينما يقام لقاء الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.
وكان ليفربول تأهل لهذا الدور بفوز عريض على وستهام بنتيجة 1/5 بينما صعد ميدلزبره بالفوز على بورت فالي 3/صفر.
وأقصى تشيلسي ضيفه نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1، وبنفس السيناريو صعد فولهام من معقل إيفرتون.
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