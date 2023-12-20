ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان للفوز على ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين ليساعد متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على الفوز 3-1 على ميتز باستاد بارك دي برينس الأربعاء ويختتم العام عند أعلى مستوى ويحافظ على فارق الخمس نقاط في صدارة الترتيب.
وضع فيتينيا أصحاب الأرض في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الثاني، مسجلا من أول لمسة له، قبل أن يضاعف مبابي النتيجة بعد مرور ساعة بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.
وقلص ماتيو أودول قائد ميتز الفارق بضربة رأس بعد ركلة ركنية، حيث سكنت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم، قبل أن يجعل مبابي النتيجة 3-1 مستفيدا من خطأ من دفاع الفريق الضيف.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بخمس نقاط على نيس صاحب المركز الثاني وبسبع نقاط على موناكو صاحب المركز الثالث.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20122023000110011019ID1107636136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.