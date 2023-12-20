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ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان للفوز على ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

12/20/2023 8:01:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين ليساعد متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على الفوز 3-1 على ميتز باستاد بارك دي برينس الأربعاء ويختتم العام عند أعلى مستوى ويحافظ على فارق الخمس نقاط في صدارة الترتيب.

وضع فيتينيا أصحاب الأرض في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الثاني، مسجلا من أول لمسة له، قبل أن يضاعف مبابي النتيجة بعد مرور ساعة بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وقلص ماتيو أودول قائد ميتز الفارق بضربة رأس بعد ركلة ركنية، حيث سكنت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم، قبل أن يجعل مبابي النتيجة 3-1 مستفيدا من خطأ من دفاع الفريق الضيف.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بخمس نقاط على نيس صاحب المركز الثاني وبسبع نقاط على موناكو صاحب المركز الثالث.



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