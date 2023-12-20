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بولونيا يفجر مفاجأة مدوية ويطيح بإنتر من دور الـ16 لكأس إيطاليا

12/20/2023 8:01:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فجر بولونيا مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه إنتر ميلان مبكرا من دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقلب بولونيا تأخره صفر / 1 أمام إنتر، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى انتصار 2 / 1 في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في الوقت الأصلي، الذي شهد إهدار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 65، ليلعبا وقتا إضافيا على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، بادر كارلوس أوجوستو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة 92، قبل أن يقلب بولونيا الأمور رأسا على عقب في اللقاء، بتسجيل سام بوكيما ودان ندوي هدفين للضيوف في الدقيقتين 112 و116 على الترتيب.

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