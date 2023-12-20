بولونيا يفجر مفاجأة مدوية ويطيح بإنتر من دور الـ16 لكأس إيطاليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فجر بولونيا مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه إنتر ميلان مبكرا من دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وقلب بولونيا تأخره صفر / 1 أمام إنتر، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى انتصار 2 / 1 في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة.
وتعادل الفريقان بدون أهداف في الوقت الأصلي، الذي شهد إهدار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 65، ليلعبا وقتا إضافيا على شوطين.
وخلال الوقت الإضافي، بادر كارلوس أوجوستو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة 92، قبل أن يقلب بولونيا الأمور رأسا على عقب في اللقاء، بتسجيل سام بوكيما ودان ندوي هدفين للضيوف في الدقيقتين 112 و116 على الترتيب.
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