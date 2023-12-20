الملابس المستعملة تفتح أفقاً تجارياً جديداً في اليابان

كان خبر وجود متجر ملابس مستعملة في قلب طوكيو ليمر مرور الكرام لو لم يكن ثمرة أول تجربة عالمية في هذا المجال لشركة ((فاست ريتيلينغ)) (يونيكلو) اليابانية العملاقة للملابس الجاهزة.

وتباع منتجات ((يونيكلو)) بثلث أسعارها الأصلية، ويعاد صبغها أحياناً لإعادة طابعها ((القديم))، في هذا المتجر المؤقت، الذي أقيم لمدة عشرة أيام في أكتوبر قرب أحد الفروع الرئيسية للمجموعة في حي هاراجوكو العصري.

وتقول آية هنادا، المديرة العالمية لشركة ((ري.يونيكلو)) المشرفة على المشاريع المختلفة للعلامة التجارية حول الملابس المستعملة لوكالة ((فرانس برس)): ((إن هذه المبادرة متواضعة، لكنها ((خطوة مهمة)) في تحديد الاستراتيجية المستقبلية للعلامة التجارية في قطاع يشهد ازدهاراً متزايداً)).

وتضيف المرأة البالغة (45 عاماً): ((أعتقد أن شعور المقاومة تجاه الملابس المستعملة قد اختفى في اليابان، خصوصاً لدى جيل الشباب))، لأن الوصول إلى هذا النوع من المنتجات أصبح أسهل، ولا سيما بفضل التجارة عبر الإنترنت.

ويشير مايكل كاوستون، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث ((جابان كونسيومينغ)) إلى أن ظهور يونيكلو ((يعد علامة على أن إعادة استخدام الملابس أصبحت اتجاهاً سائداً تماماً)) في اليابان.

وتقدر شركته حصة الملابس المستعملة بأقل من 6 % من إجمالي قيمة سوق الألبسة في البلاد البالغة 75 مليار دولار.

ولا تزال حصة السوق هذه منخفضة نسبياً، لكنها حققت نمواً ((يقرب من 40 % في عشر سنوات))، مع تسارع قوي خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما يشير كاوستون في مقابلة مع وكالة ((فرانس برس)).

((مسألة موضة))

يشكل قطاع النسيج أحد أكثر القطاعات تلويثاً في العالم، إذ يعاد تدوير 13 % فقط من مواده بطريقة أو بأخرى، وفق تقرير نشرته مؤسسة إلين ماك آرثر عام 2017، ولا يزال مرجعياً في هذا المجال.

في اليابان يعاد تدوير أو إعادة استخدام 34 % من الملابس المهملة، بحسب وزارة البيئة اليابانية، ولكن هذا يشمل الصادرات إلى البلدان النامية، حيث تنتهي هذه المخلفات في كثير من الأحيان في مطامر للنفايات أو يتم حرقها.

ويلفت باحثون إلى أن شراء الملابس المستعملة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الأثر البيئي، بشرط تجنب الاستهلاك المفرط.

وتلقى الملابس المستعملة رواجاً في اليابان، منذ أكثر من عقدين، لكن هذا الاتجاه ظل لفترة طويلة مقتصراً على فئة محددة من محبي الثقافات البديلة في البلاد.

ويشير كاوستون إلى أن الأمر ((في اليابان كان مسألة موضة)) قبل أن يصبح أيضاً مرتبطاً بالاقتصاد الدائري، ((على عكس بلدان أخرى مثل فرنسا أو المملكة المتحدة)).

وتقول ياماتو أوغاوا (28 عاماً)، التي التقتها وكالة ((فرانس برس)) في متجر يونيكلو: ((أنا على دراية بالجانب المستدام (في الملابس المستعملة)، لكنني غالباً ما أشتريها لمجرد أنها أنيقة)).

عوامل ثقافية

وقد دخلت بالفعل علامات تجارية يابانية أخرى هذه السوق، وشهدت سلسلة ((سيكند ستريت))، المتخصصة في هذا المجال، تطوراً سريعاً في الأرخبيل في السنوات الأخيرة.

وكان المحفز الآخر هو الازدياد الكبير في المبيعات عبر الإنترنت بين الأفراد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالمنصة اليابانية ميركاري، التي تشهد ما يقرب من ثلث المعاملات (من حيث القيمة) على صعيد منتجات الموضة.

تعتبر النظافة ((مصدر قلق ثقافي كبير)) في اليابان، وكانت ((حاجزاً حقيقياً)) يحول دون شراء المستهلكين العاديين للملابس المستعملة، وفق كاوستون، الذي يوضح أن ((الأمر تغير مع شركة ميركاري))، التي جعلت البيع بين الأفراد ((جديراً بالثقة، لأن الدفع لا يتم إلا بعد استلام المنتج)).