طيران الإمارات: خط «دبلن- دبي» نقل 450 ألفاً في 2023

أعلنت طيران الإمارات، نقل أكثر من 450 ألف مسافر على خط ((دبلن - دبي)) خلال 2023، والذي يشهد خدمة يومية ذهاباً وإياباً. وزادت نسبة الحجوزات في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، على خط ((دبلن - دبي))، بنسبة 31% خلال عام 2022.

شحن

وخلال العام 2023، وبحسب موقع ((آر تي إي)) الأيرلندي؛ فإن طيران الإمارات، نقلت نحو 5 آلاف طن بضائع من دبلن إلى دبي، ومن ثم إلى هونغ كونغ، والسعودية، وسنغافورة، وشنغهاي، والتي تعد أحد الأسواق القوية لصادرات المواد الغذائية الأيرلندية مثل: سرطان البحر، والمحار، وسمك السلمون، كما شكلت الأدوية نسبة كبيرة من البضائع المنقولة على متن الطائرات، إلى جانب الأجهزة الطبية.

وأوضحت طيران الإمارات، بحسب ما نقل عنها الموقع الأيرلندي أن قطع غيار الطائرات، بما في ذلك المقاعد، جاءت ضمن العشرة الأوائل للشحنات، التي يتم شحنها من أيرلندا للأسواق العالمية.

وعقبت مديرة طيران الإمارات في أيرلندا أنيتا توماس، أن عام 2023 واحد من أكثر الأعوام نجاحاً في تاريخ الشركة، مما يدل على الطلب المزدهر وأداء أقوى مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

طلب

وشددت على عودة الطلب على السفر الدولي، بشكل أكبر من أي وقت مضى؛ حيث أثبتت دبي أنها وجهة العطلات المفضلة لغالبية عملاء طيران الإمارات في أيرلندا.

وقالت توماس: ((إن أفضل 5 وجهات لطيران الإمارات خلال 2023 هي: دبي، وسيدني، وبانكوك، وملبورن، وبيرث)).

وكشفت عن تطلعاتها لعام 2024 حيث توقعت أن تظل دبي وأستراليا الوجهتين الرئيسيتين للمسافرين من أيرلندا، لكن طيران الإمارات تشهد زيادة كبيرة في الحجوزات إلى فيتنام، في حين أن حجوزات 2024 إلى بانكوك مزدحمة بالفعل.

أما على الصعيد العالمي فقد نقلت طيران الإمارات نحو 26.1 مليون مسافر بين أبريل وسبتمبر 2023، بزيادة 31% عن الفترة نفسها خلال 2022.