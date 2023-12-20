«دناتا للتموين» ترتقي بصناعة الطيران في أستراليا

عقدت ((دناتا للتموين والتجزئة))، الشركة الأسترالية الرائدة في التموين الجوي، اجتماعاً مع سلطات مطار صنشاين كوست MCY لمناقشة تطوير صناعة الطيران المحلية، ودعم الشركات والمجتمعات في المنطقة.

وجاء الاجتماع عقب إطلاق ((دناتا)) أول منشأة للتموين في مطار صنشاين كوست في يناير الماضي، بعد شراكتها مع بونزا، أحدث الناقلات الجوية الأسترالية.

وأنشئ المرفق الجديد بجهود تعاونية لتقديم خدمات تموين وتجزئة عالية الجودة للناقلات الجوية المحلية. ومنذ إطلاقها، قامت الشركة المزودة لخدمات التموين بتحميل 250 ألف منتج للبيع بالتجزئة، ما وفّر رحلات ممتعة لأكثر من 500 ألف مسافر على 3700 رحلة للناقلة.

وعمل خبراء التجزئة في ((دناتا)) بالاشتراك مع فريق بونزا لاختيار وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات أسترالية الصنع، بما في ذلك وجبات ومشروبات ووجبات خفيفة عالية الجودة، ما يوفّر للناقلة نهجاً جديداً للتجربة على الطائرة وزيادة الإيرادات الإضافية إلى أقصى حد.

استثمار

واستثمرت ((دناتا)) حتى الآن أكثر من مليون دولار أسترالي في منتجات مصدرها موردون محليون، بمن فيهم موردون في صنشاين كوست. وأسهم هذا الاستثمار المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز إيجاد فرص عمل والتوسع الشامل للشركات في المنطقة.

وتقدّم هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا، بالشكر إلى سلطات مطار صنشاين كوست والعملاء على ثقتهم في الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة.

وقال: ((نحن ملتزمون كشركة أسترالية رائدة في تموين الطائرات، بأداء دورنا في تنمية وتطوير صناعة الطيران في صنشاين كوست. وسوف نواصل الاستثمار والعمل عبر شراكتنا مع المطار لضمان تجربة ذات مستوى عالمي للمسافرين على كل رحلة. كما سنكرس جهودنا لدعم الشركات المحلية ودعم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، مع تطلّعنا إلى مزيد من التعاون مستقبلاً)).

وقال الرئيس التنفيذي لمطار صنشاين كوست، كريس ميلز: ((تشهد منطقة صنشاين كوست والمحيط الأوسع نمواً سريعاً في عدد السكان والصناعة والاقتصاد. ومن المهم أن يواصل المطار دعم النمو من خلال إيجاد فرص جديدة.

لقد استثمرنا في منشأة دناتا للمساعدة في إيجاد فرص عمل لمقدمي الأغذية والمشروبات المحليين. وأدى عملنا مع دناتا إلى إنشاء أول مرفق للتموين والبيع بالتجزئة في مطارنا، ما وفّر الدعم لقائمة طعام بونزا الأسترالية بالكامل. وأود أن أشكر دناتا على دعمها للمطار والشركات المحلية في المنطقة)).

يذكر أن ((دناتا للتموين))، تدير 15 منشأة بفريق يضم أكثر من 4000 متخصص، يقدمون خدمات تموين الطائرات وخدمات البيع بالتجزئة في 10 مطارات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أحدث مركز تموين لها في مطار صنشاين كوست.

وتأسست ((دناتا))، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست.

وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويعد مطار صنشاين كوست الأسرع نمواً في أستراليا، وأول مطار في تلك الدولة يطبق الحياد الكربوني من المستوى 3+. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي التوظيف المباشر في المطار بحلول عام 2040، من 530 إلى 2400 وظيفة مباشرة ويسهم بنحو 406 ملايين دولار في إجمالي الناتج المحلي الأسترالي.

وتقوم شركة ((صنشاين كوست إيربورت بتشغيل وإدارة مطار صنشاين، البوابة إلى منطقتي ((صنشاين)) و((نوسا))، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً.

وفي يوليو 2023، أعلنت حكومة كوينزلاند مطار صنشاين كوست كأحد المشاريع التطويرية الرائدة في المنطقة. ويخدم المطار 14 وجهة إقليمية هي: أديليد، ألبوري، أوكلاند، أفالون، كيرنز، دارون، ماكاي، ملبورن، ميلدورا، نيوكاسل، روكهامبتون، سيدني، تاونسفيل، و((ويتسنداي كوست)).