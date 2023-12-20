دبي المالي العالمي يستقبل 2024 بأنشطة متنوعة

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستقبال العام الجديد بطريقة مميزة، حيث يتحول المركز والمسارات الخارجية المحيطة به إلى وجهة احتفالية مميزة، معززة بتجارب شتوية كتجربة المأكولات الكلاسيكية وأفضل ما يمكن تقديمه من الصور الاحتفالية خلال موسم الأعياد،

ويمكن الاستمتاع بتجربة قوائم طعام موسمية ومجموعة من العروض التجارية والتي يمكن الاستفادة منها داخل المحال التجارية المميزة التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويعتبر هذا الوقت من العام فرصة للتنزه في ((جيت أفينيو)) والاستمتاع بعروض الطهي اللذيذة والمظاهر الاحتفالية، خاصة وأن مساحة الفن الحضري هذه توفر الأجواء المثلى للاحتفاء بموسم الأعياد.

ويعد المركز المكان الأمثل للاحتفاء بقدوم العام الجديد، نظراً لاستضافته عدداً من العروض الاحتفالية. كما أن المركز يتمتع بموقع مميز يطل على أبرز مواقع الألعاب النارية والاحتفالات بالعام الجديد والتي تنطلق من برج خليفة.