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الدولار يواصل رحلة الصعود

12/20/2023 8:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ الدولار على اتجاه صعودي أمس مقابل سلة من عملات نظيرة، بينما يدرس المتعاملون احتمالات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي قريباً خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 102.25 بعد تراجعه بأكثر من 0.3 بالمئة الثلاثاء، وكان قد لامس أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.76 الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0958 دولار بينما بلغ الجنيه الاسترليني 1.2715 دولار في أحدث تداول.

وتماسك الين عند مستوى 143.73 مقابل الدولار. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.1359 دولار. واستقر الدولار الأسترالي في الغالب عند 0.6766 دولار، منخفضاً قليلاً عن أعلى مستوى جديد له في خمسة أشهر البالغ 0.6777 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6276 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 يوليو عند 0.6282 دولار في وقت سابق من الجلسة. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 42922.00 دولاراً.

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