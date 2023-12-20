النطق الخاطئ للأسماء.. معضلة تبحث عن حل

كيف يُنطق اسم كريستالينا جورجييفا؟ الاسم الأول لمديرة صندوق النقد الدولي سهل بما فيه الكفاية للناطقين باللغة الإنجليزية، أما اسمها الثاني فهو مسألة مختلفة تماماً.

لسنوات طويلة، سمعت الناس ينطقونها بصوت جي معطشة وأحياناً باثنين، مثل الصوت الناتج عن حرف ((إس)) في كلمة measure، أي قريب من جي معطشة.

لكن بعد حضوري لمؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في دبي، حيث كان سوء نطق الأسماء خطراً مستمراً، أصبح بإمكاني التأكيد أن هذا خاطئ جداً. فالاسم يحتوي على صوتيّ جي غير معطشين، كما في الوزن جيور-جي-أي-فاه، وتلف السعادة الخبيرة الاقتصادية المولودة في بلغاريا عند نطق اسمها بصورة صحيحة. وقالت، خلال مقابلتها مع أحد زملائها الذين تحققوا من النطق الصحيح للاسم أثناء المؤتمر: ((كم أود للغاية أن ينطق الناس اسمي بطريقة صحيحة)).

وأضافت جورجييفا، في محاولة منها لتوضيح أن صوت جي في اسمها ليس معطشاً، إنها جربت ذات مرة تهجئته بحرف ((يو)) بعد كل ((جي)) لأن وضع الحرف ((يو)) بعد ((جي)) يوجب نطقها غير معطشة لكن هذا تسبب في الكثير من الالتباس عند البعض، لذا عادت إلى الاسم الأصلي. وقالت: ((لحُسن الحظ، اسمي الأول سهل النطق، لذا أُشجع الناس على مناداتي بكريستالينا)).

ونَفَت جورجييفا الشائعات التي تشير إلى أنها تستاء ممن يخطئون نطق اسمها، وباعتباري شخصياً أحمل اسماً صعباً، فأظن أنها اعتادت الرد على جميع أنواع التغييرات على اسمها الأصلي. (للتوضيح يُنطق اسمي بيل-إيت-آه)

ومع ذلك، تُسلط قصة غورغييفا الضوء على مخاطر سوء نطق الأسماء في العمل، وليس فقط في حالة أن صاحب الاسم هو رئيس المرء في العمل. فقد قمت بإدارة جلسة حوار في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، ضمت ناشطة المناخ المشهورة فانيسا ناكاتاي، والتي ينطق اسمها الثاني دائماً نا-كا-تي.

قبل تشغيل الميكروفونات للبث المباشر، ملت نحوها وسألتها إن كان هو النطق الصحيح؟ أجابت ((لا)). وقالت أنه نآه-كا-تاي، مع تركيز طفيف على المقطع الأول. كان هذا خبراً مُربكاً بعض الشيء عند تشغيل الميكروفونات، كما كان تذكيراً بمخاطر افتراض أي شيء حين يتعلق الأمر بالأسماء.

لهذا السبب سعدتُ بتلقي رسالة بريد إلكتروني من عضوة في الفريق الإعلامي لرئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في دبي، تدعى نيكي شيكاي، كان توقيع بريدها الإلكتروني يتضمن شيئاً لم أره من قبل: ((نيكي شيكاي: وينطق على النحو التالي: ني-كي شي-كاي)). ولاحقاً حين التقيتُ بها قالت إنها تعمل في شركة العلاقات العامة ((إيدلمان)) التي قامت بحملة توعية حول أهمية النُطق الصحيح للأسماء، لصالح حركة ((المساواة العرقية مهمة)) وهي حركة تعمل على معالجة عدم المساواة العرقية في مكان العمل.

وتظهر استطلاعات الرأي أن النطق الخاطئ للأسماء هو أمر شائع في أماكن العمل ومثير للاستياء، لذلك اقترحت الحركة توضيح النطق الصحيح عن طريق كتابته في تذييل رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مثل لينكدإن، الذي يتيح لك إضافة تسجيل صوتي للنطق الصحيح لاسمك في ملفك الشخصي.

وكانت شيكاي من بين عدد من موظفي إيدلمان الذين اعتمدوا فكرة توضيح النطق الصحيح للاسم في توقيع البريد الإلكتروني، والتي قالت إنها مفيدة جداً. وقالت شيكاي، التي لديها أب ياباني وأم أسترالية وانتقلت أخيراً من ملبورن إلى بروكسل: ((وجدت أنه منذ استخدامي لهذه الطريقة بدأ عملائي وزملائي في نطق اسمي بشكل صحيح، لذلك كانت تلك تذكِرة لطيفة)).

وعندما طرحت فكرة شرح النطق في البريد الإلكتروني على خبيرة اقتصادية أخرى مشاركة في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، وهي بوخولو كينيويندو وزيرة التجارة السابقة في بوتسوانا، أدركت فوائده فوراً. وهذا منطقي، لا سيما إذا ما نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين أخطأوا نطق اسمها، حتى في أفريقيا.

يُنطق ((بوخولو)) مع ما يشبه صوت الـ((خاء)) في اللغة الإسبانية، وهي لا تزال تتذكر عندما كانت مراهقة تدرس الباليه في الولايات المتحدة، حيث ظلت معلمتها لمدة عام كامل تنطق اسمها ((بنغالو)).

قالت لي: ((كنت جديدة ولم يكن لدي الجرأة لتصحيح نطقها للاسم))، مضيفة أنها نفسها أخطأت في نطق اسم على نحو سيئ في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، عندما أشارت إلى مبعوث المناخ الفرنسي، ستيفان كروزات، باسم ستيفاني. ضحكت: ((هو قال مصصحاً: ((إنه ستيفان)). فقلت: ((حسناً فلماذا يوجد حرف ((e)) في نهايته؟)). وهذه نقطة موضوعية.

ولكن النقطة الموضوعية الأخرى هي السبب وراء قرار كينيويندو، التي اعتادت استخدام اسمها الأوسط جوي لأن نطقه أسهل، العودة إلى اسم بوخولو. قالت: ((كلما كبرت، أدركت القوة التي تأتي مع اسمي البتسواني، فهو تذكير يومي بما كان والدي يأمل أن أصبح عليه)).