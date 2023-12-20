الأسواق تبحث عن إجابات سهلة لتساؤلات معقّدة في 2024

نميل إلى التفكير حول الاقتصاد من خلال عبارات ذات منظور ثنائي. الركود: نعم أم لا؟ هل سترتفع الأسواق أم ستتراجع؟ هل ستزداد أسعار الفائدة أم ستنخفض؟ والإجابة عن التساؤل الأخير، على الأقل بالولايات المتحدة، تبدو أنها ((ستنخفض))، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، مع التلميح إلى أننا قد نشهد ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال العام المقبل.

وقد دفع ذلك، بكل تأكيد، أسواق الأسهم، التي اعتادت في تداولاتها على سردية الهبوط السلس. لكن الواقع الاقتصادي في 2024 من المرجح أن يكون أقل ثنائية، وأن يكون أكثر دقة بكثير، مقارنة بما يعتقد الكثير من المتعاملين في السوق وصانعي السياسة.

وتقف ثلاثة أسباب وراء ذلك. الأول، والأكثر وضوحاً، هو أن الجائحة وسياسات الاستجابة لها صعبا من التنبؤ بما سيؤول إليه الاقتصادان، الأمريكي والعالمي، وفقاً للنماذج القديمة. ويأبى التوظيف والأجور ومقاييس مهمة أخرى اتباع الاتجاهات التاريخية في مناطق عدة. والثاني، هو أن انفكاك الارتباط بين الاقتصادات وتنامي السياسة الصناعية أفرزا ديناميكية جديدة في السياسة المالية والعلاقات التجارية، وهي واحدة ستظل قائمة، بغض الطرف عمن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل.

وثالثاً، ثمة مراجحة جارية على أسعار الفائدة، تؤثر على الأعمال والمستهلكين وستظل موجودة لأعوام. صحيح أن الفوائد تسجل حالياً مستويات أعلى مما كانت عليه طيلة عقود طويلة، وستظل الحال على ما هي عليه حتى ولو شهدنا تخفيضات في 2024. لكن الكثير من المقترضين عالقين في تمويل بخس من قبل صدمة التضخم وارتفاع الفوائد. وسيعاد ضبط هذه التكاليف بمرور الوقت، وليس كلها في الوقت ذاته، ما يعني أننا قد نشهد مزيداً من الاضطرابات البطيئة وغير الممكن التنبؤ بها، وليس حدثاً ضخماً مفرداً.

لنلق نظرة إذن على المشكلة الأولى، وتحديداً الجائحة والتحفيز المالي الهائل الذي أعقبها. من ناحية، يؤكد إنفاق المدخرات المتراكمة إبان جائحة كوفيد إلى حد كبير، خصوصاً في الولايات المتحدة، مقترناً بالنمو الأبطأ للوظائف إلى حد ما، يؤكد صحة الفكرة التي تذهب إلى أننا قد نشهد تضخماً أقل واقتصاداً أضعف قليلاً في 2024.

لكن من الناحية الأخرى، وكما أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ ((جيه بي مورغان))، الشهر الماضي، فإن الاندفاع نحو إعادة التصنيع وأمن الطاقة اللذين تبعا الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية يتسمان بطبيعة تضخمية. وعلى حد قوله في قمة ((ديل بوك)) التي نظمتها ((نيويورك تايمز)): ((أعتقد أن التيسير الكمي والتشديد وكل هذه المشكلات الجيوسياسية بإمكانها أن تكون مؤثرة)). وفي القمة، حذر ديمون من أن التضخم الأعلى والركود يظلان احتمالين قائمين.

أضف إلى ذلك حقيقة أن الجائحة والاستجابة عبر سياسات نقدية ومالية لم يكونا متزامنين على النحو الذي حدث مع الأزمة المالية العالمية في 2008 على سبيل المثال، والمحصلة أن لديك بيئة عالمية أكثر تعقيداً في وجه صناع السياسة. وقد تزامنت تحركات فئات الأصول والمناطق الجغرافية، طيلة أعوام، لكن هذا يتغير اليوم، ومن المرجح أن تزداد التغيرات مع اتخاذ البنوك المركزية في مناطق مختلفة لقرارات متباينة.

وقد تأثر المستثمرون بالرسائل الأخيرة التي بثها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بشأن الفائدة. لكن هل حري بهم ذلك؟ فمؤشرا ((داو جونز)) و((إس آند بي 500))، ناهيك عن ((ناسداك))، مقومان بأعلى من قيمتهما وفق مقاييس عدة، كما يعلم الجميع.

فضلاً عن ذلك، هناك مخاطر سياسية يصعب التنبؤ بها تلوح في الأفق حالياً، تشمل حربين مستعرتين في أوكرانيا وغزة، بجانب مزيد من التوترات التجارية المحتملة وأخرى ذات صلة بالتعريفات الجمركية في العام المقبل. ولن أكون متفاجئة بالمرة لرؤية اندلاع توترات بين الولايات المتحدة والصين، وأوروبا والصين، حول أمور مثل الصلب والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة، أو المعادن الأرضية النادرة.

المشكلة تكمن في أن كل هذه المناطق تحاول إنتاج المزيد من السلع محلياً في الوقت الراهن. ويعد هذا جيداً على المدى الطويل، لأننا بحاجة لسلاسل توريد أكثر تنويعاً ومرونة، وكذلك الكثير من التكنولوجيا النظيفة على نطاق واسع، لكن لا ريب في أنها مسألة تضخمية على المدى القصير إلى المتوسط.

وتحاول الصين باستماتة لتوسيع أفق بصمتها التصنيعية العالمية، باعتبارها وسيلة للتحوط ضد استمرار الانفصال عن الغرب وتخفيف التباطؤ الناجم عن أزمة الإسكان لديها. ويثير ذلك مخاطر بإغراق الصين، للأسواق العالمية، بمزيد من السلع الرخيصة. وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بجلاء، خلال اجتماعها الأخيرة في بكين، عن القلق بشأن مثل هذا الإغراق بالمنتجات الصينية.

وسيتردد صدى الأمر ذاته في الولايات المتحدة خلال العام المقبل قبل الانتخابات الرئاسية. وفيما مضى، كان يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استهلاك السلع الصينية منخفضة التكلفة والسماح باتجاه الوظائف ودولارات الاستثمار في قطاعات مهمة إلى أماكن أخرى. لكن هذا لم يعد ممكناً سياسياً. وإذا كان لزاماً عليّ إعلان رهان قوي لعام 2024، فسيكون أننا على وشك دخول بيئة تجارة عالمية أكثر تعقيداً.

السبب الأخير لم سيكون العام المقبل صعب التنبؤ به هو أن المستهلكين والشركات لن يشعروا بوخز الفائدة وتداعياتها في آن واحد، بل سيتضح الألم بمرور الوقت. وكما كتبت آنفاً، فحقيقة اقتراب معدلات الرهن العقاري في الوقت الراهن من %8 في الولايات المتحدة وعدم تسببه في التأثير المتوقع على أسعار الإسكان، يعود إلى أن الكثير من المالكين ظلوا طيلة 15 عاماً مضوا عالقين في معدلات منخفضة. لكن ستتغير الأمور عند موعد تجديد الرهون. وإن كان هذا سيحدث على مدى أعوام، وربما في أوقات غير متوقعة.

ينطبق الأمر ذاته على الشركات، حيث كان من المفترض أن نشهد الكثير من حالات العجز عن سداد الشركات لديونها هذا العام، لكن لم يحدث هذا التسونامي المتوقع. والسبب وراء ذلك أن كثيراً من الشركات الكبيرة حصلت على تمويل رخيص قبل بدء رفع الفوائد. ربما ستنخفض الفوائد من جديد في 2024، ولكن حتى وإن حدث هذا، فالنتائج لن تكون ذات منظور ثنائي.