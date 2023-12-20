«دراجون أويل» تناقش خطط 2024 وفرص التوسع والاستحواذ

عقدت شركة دراجون أويل التابعة لحكومة دبي، جلسة العصف الذهني السنوية، بفندق باب الشمس في دبي، حضرها كبار المسؤولين والمديرين المركزيين في الشركة، يتقدمهم الرئيس التنفيذي، علي راشد الجروان.

تمحورت نقاشات الجلسة حول مراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال العام الجاري والمقبل، مع مناقشة الخطط المستقبلية، تماشياً مع التطورات التي تعرفها السوق النفطية في العالم، واستعراض خطط 2024، وفرص التوسع والاستحواذ.

وركز المجتمعون الذين يمثلون مختلف الإدارات، على ضرورة مواكبة أسعار النفط التي توقعت الشركة أن تكون ما بين 75 إلى 85 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل. وتناول المجتمعون، أيضاً استراتيجية الشركة بخصوص أهداف التنمية المستدامة، واستغلال كل الجهود والطاقات للوصول إلى أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخطط الشركة في موضوع الاستدامة، وما يمكن القيام به لتطبيق بنود ميثاق إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، وهو التعهد الذي وقعته دراجون أويل خلال كوب 28، ضمن أكثر من 50 شركة عالمية ناشطة في الصناعة النفطية.

استدامة

وناقش الحضور الخطط والفرص الواعدة في مجال الاستدامة، لتحسين الأداء، والمحافظة على البيئة، وستطرح دراجون أويل العديد من المبادرات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات، مثل استخدام الطاقة الشمسية، ووقف حرق الغاز، ومبادرات التشجير، للوصول إلى الحياد المناحي بحلول عام 2050.

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة، إن دراجون أويل اعتادت كل سنة عقد جلسة عصف ذهني، حيث شارك في جلسة السنة الجارية نحو 17 من المديرين والخبراء، بهدف مراجعة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للعام الجاري والعام المقبل، من خلال الاستماع إلى آراء كل المشاركين، بحسب كل اختصاص، وركزنا على ثلاث نقاط رئيسة، وهي الإنتاج وكيفية تحسينه على مدار السنة، والنقطة الثانية تتعلق بالفرص المواتية في السوق لتطوير عمل الشركة، من خلال الاستحواذ، والعقود الجديدة.

تحقيق الأهداف

وأضاف الجروان: سنستغل كل الظروف الموجودة لتحقيق الأهداف المحددة خلال العام المقبل، خاصة في ظل دعم حكومة دبي ومجلس الإدارة، وأيضاً الاستفادة من سمعتنا الممتازة في سوق النفط، وعلاقتنا المميزة مع حكومات الدول التي نوجد بها، أما النقطة الثالثة، فتتعلق بمناقشة التقلبات التي تعرفها أسعار النفط خلال عام 2024، وتأثيرها في الميزانية، لافتاً إلى أن الإدارة اتفقت على إدارة الميزانية بكفاءة أكبر، بناءً على تغيرات سوق النفط، في ظل نظرات مختلفة للأسعار بين متفائلة ومتحفظة.