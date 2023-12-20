«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن انضمامها إلى ((ميثاق الشحن البحري)) المستدام كأول منتج للألمنيوم في العالم وأول شركة في الشرق الأوسط.

ويعمل ((ميثاق الشحن البحري)) على توفير إطار عمل لخفض الانبعاثات الناتجة عن أنشطة السفن وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الشحن البحري العالمي بحلول العام 2050.

وتقوم ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) بشحن حوالي 22 مليون طن سنوياً من الألمنيوم والبوكسيت والمواد الخام لعملائها في جميع أنحاء العالم. وينتج الجزء الأكبر من انبعاثات النطاق 3 لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن عمليات إنتاج المواد الخام، كما تسهم أنشطة الشحن في نسبة كبيرة من تلك الانبعاثات. وتشكل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع الشحن العالمي نسبة 2 % من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 2022، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يلعب الألمنيوم الذي تنتجه ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) دوراً أساسياً في بناء المجتمعات المستدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه وشحنه بطريقة مستدامة، بما في ذلك عمليات شحن المواد الخام إلى مواقع الإنتاج التابعة لشركتنا وشحن البوكسيت والألمنيوم إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يشمل سلسلة الإمداد التابعة لنا. وسيسهم انضمامنا إلى ((ميثاق الشحن البحري)) في تحسين أدائنا وتسريع وتيرة أهدافنا الرامية لتحقيق الحياد المناخي بسلسلة الإمداد)).

وقالت إيمان عبدالله، نائبة رئيس مجلس إدارة ميثاق الشحن البحري ومديرة العمليات العالمية في مؤسسة ((كارجيل)): ((يسرنا انضمام الإمارات العالمية للألمنيوم كأول منتج للألمنيوم في العالم وأول شركة صناعية في الشرق الأوسط إلى ((ميثاق الشحن البحري))، حيث يعتمد الشحن المستدام على الالتزام بالشفافية واتباع منهج مشترك في تقديم تقارير الانبعاثات)).