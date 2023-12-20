«جافزا» تنشئ مركزاً لوجستياً للبضائع الجافة مساحته 50 ألف متر مربع

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي ((جافزا))، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة ((ترانس وورلد)) التي تعمل في مجال العمليات اللوجستية المتكاملة وحلول النقل البحري، بهدف إنشاء مركز لوجستي متطور لتوزيع البضائع الجافة، بدرجات حرارة مضبوطة على مساحة تمتد على أكثر من 50 ألف متر مربع ضمن الأراضي التابعة لـ((جافزا)).

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها رسمياً بحضور كل من، عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ((ترانس وورلد))، وريتيش إس راماكريشنان، المدير الإداري لمجموعة ((ترانس وورلد))، وأنيشا راماكريشنان، المديرة لدى مجموعة ((ترانس وورلد))، من المقرر أن تتولى ((جافزا)) عمليات تطوير المنشأة الجديدة، التي ستعزز حضور ((ترانس وورلد)) وتعزيز إمكانياتها إقليمياً، هذا إلى جانب توسعة البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.

وقال عبدالله بن دميثان: ((تربطنا علاقات وثيقة مع مجموعة ((ترانس وورلد))، ويسعدنا التعاون في تطوير هذا المشروع الذي يؤكد التزامنا بتوفير حلول متطورة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا وتعزز النمو التجاري في ((جافزا))، مع ترسيخ مكانة ((دي بي ورلد)) الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية)).

وقال راميش إس. راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة ((ترانس وورلد)): ((لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة لدى ((ترانس وورلد))، وهي تعكس ثقتنا بمجموعة ((دي بي ورلد)) و((جافزا)) والإمارات. ونتطلع لأن يكون هذا المركز محطة بارزة في مسيرة ((ترانس وورلد)))). ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية بداية 2024، على أن تُستكمل بحلول 2025، وتأتي التوسعة تأتي عقب إعلان ((ترانس وورلد)) افتتاح مركز توزيع سلسلة تبريد في ((جافزا)) خلال وقت سابق من العام.