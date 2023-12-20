«إنفستوبيا الإمارات - الهند» خارطة طريق جديدة لاستثمارات المستقبل

أعلنت ((إنفستوبيا)) عن إطلاق نسخة جديدة لحواراتها العالمية ((إنفستوبيا الإمارات - الهند)) بالشراكة مع ((اتحاد الصناعات الهندية)) CII، تحت شعار ((تسريع الاستثمار الإماراتي الهندي))، والتي تضمنت عقد 5 جلسات نقاشية بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والسياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والابتكار، وطرح الحلول الداعمة لتوسع مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها ((إنفستوبيا)) في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية، وساتيش سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في الدولة، وبمشاركة أكثر من 40 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رؤية طموحة

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: ((تبنت ((إنفستوبيا)) منذ انطلاقها رؤية طموحة لتحفيز الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام لاقتصادات العالم، ونحن اليوم نشهد محطة مهمة من خلال حوارات الاقتصاد الجديد لـ ((إنفستوبيا الإمارات - الهند)) بالشراكة مع ((اتحاد الصناعات الهندية))، والتي تضع خارطة طريق جديدة للدفع قدماً بالاستثمارات نحو اقتصادات المستقبل، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تخلقها هذه القطاعات الحيوية)). مشيراً معاليه إلى أن الحوارات والفعاليات العالمية المتميزة لـ ((إنفستوبيا)) تدعم التوجه الاستراتيجي لرؤية ((نحن الإمارات 2031)) بتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأكد بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، تتمتع بالزخم المتواصل والتنامي المستمر، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والتي عززت من حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية في أسواقهما والعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة.

مستقبل أكثر استدامة

وأكد آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، أهمية الاستفادة من زخم الفرص الذي نتج عن مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) والذي استضافته دولة الإمارات أخيراً، حيث تسهم هذه الفرص في صناعة مستقبل أكثر استدامة يضمن إرثاً من الرفاهية للأجيال القادمة. مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات لا مثيل لها كونها حققت نجاحات تجارية واستثمارية غير مسبوقة، ونحن سنعمل معاً بصورة مستمرة لخلق الفرص والممكنات الداعمة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين الصديقين، وبما يسهم في بناء الشراكات المستدامة، ويعزز من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

وقال شاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية: ((إن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الكشف عنه في قمة مجموعة العشرين، سيسهم في إحداث نقلة نوعية في ديناميكيات التجارة، وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء آسيا والخليج وأوروبا، حيث يخلق هذا الممر الاقتصادي حقبة جديدة من التعاون المشترك والتفاهم المتبادل، كما سيعكس أهمية طريق الحرير)).

وعقدت ((إنفستوبيا الإمارات - الهند)) 5 جلسات نقاشية، الأولى بعنوان ((دور الشركات العائلية الإماراتية والهندية في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي))، والثانية بعنوان ((رسم مستقبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية بين دولة الإمارات والهند))، والثالثة بعنوان ((الوجهات المستدامة: صياغة مسارات سياحية صديقة للبيئة في الإمارات والهند))، والرابعة بعنوان ((تسريع الشراكات بين الإمارات والهند في البنية التحتية للمركبات الكهربائية والتنقل المستدام))، والجلسة الخامسة بعنوان ((إطلاق العنان لإمكانات النمو التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند)).