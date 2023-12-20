نتائج مهمة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لخدمة مصالح البشرية

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي استضافته دولة الإمارات انطلاقاً من علاقتها المتميزة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر، حيث تولى المؤتمر مهمة مراجعة وتحديث لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل، وشارك في المؤتمر أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كل أنحاء العالم.

وخرج المؤتمر بنتائج مهمة ستسهم في تطوير العديد من الخدمات الراديوية التي تخدم مصالح الدول والمجتمعات والبشرية جمعاء، فاليوم، يمكن للدول الاستفادة من النطاقات التي تم تحديدها للاتصالات المتنقلة الدولية بهدف تطوير أنظمة تسهم في تحسين أسلوب الحياة الرقمية.

كما تم تيسير استعمال نطاقات ترددية للمحطات الأرضية على متن الطائرات والسفن بهدف الارتقاء بخدمات الاتصال للمسافرين والعاملين في قطاع الملاحة الجوية والبحرية. ولمواكبة الزيادة المتسارعة في تقديم خدمات الاتصالات عبر أنظمة الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض، تم في هذا المؤتمر تطوير الإطار التنظيمي لاستخدامات هذه الأنظمة. ولتعزيز الاستجابة للطوارئ وتقليل الحوادث البحرية، تم العمل على تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية لتلبية التطورات المستمرة في هذا الشأن والاحتياجات من الطيف الترددي.

نقاشات مكثفة

استمر انعقاد المؤتمر لمدة 4 أسابيع شهد خلالها نقاشات مكثفة بين المجموعات والدول تركزت حول الوصول إلى توافقات عالمية فيما يتعلق بتحسين استخدام طيف الترددات الراديوية لاستيعاب المتطلبات المتزايدة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومعالجة قضايا التنسيق والتوافق المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية لمنع التداخلات، والاستغلال المستدام لموارد الفضاء، وضمان تشغيلها بشكل فعال، وتقييم واستيعاب التقنيات والخدمات الناشئة التي تعتمد على الاتصالات الراديوية، مثل المركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية واستكشاف الفضاء، وتحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتآزر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة في هذا القطاع والمنظمات الأخرى المعنية لتحقيق توافق في الآراء بشأن تخصيص الطيف وتنظيمه.

دور محوري

وقال معالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: شهدنا في مؤتمر هذا العام تعاوناً وطيداً بين الدول، وهي بادرة تؤكد من جديد الدور الحاسم للتعاون الدولي في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات، وأن العمل الجماعي والرؤية المشتركة أمران حيويان في التغلب على تعقيدات الحوكمة الرقمية العالمية. فجميع القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع اختتام المؤتمر ستمهد الطريق للوصول العادل إلى التكنولوجيات الرقمية، وسد الفجوات، وفتح فرص جديدة أمام الجميع.

وأضاف بالهول: أدت الإمارات، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، دوراً محورياً في توجيه مداولات هذا المنتدى العالمي من خلال تسهيل التوافقات التي تم التوصل إليها، متمسكين في الوقت نفسه برؤية مستقبلية تؤكد أن قطاع الاتصالات الرقمية هي العمود الفقري للتقدم العالمي، وبضرورة تبني الأساليب المبتكرة لإدارة الطيف، انطلاقاً من أن قطاع الاتصالات لا يعرف حدوداً وأن التكنولوجيا هي جسر البشرية إلى الرخاء.

تأكيد لموقع الإمارات

من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: ((جاء انعقاد المؤتمر في دولة الإمارات ليؤكد موقعها مركزاً للفعاليات العالمية الكبرى التي تشكل مراكز صنع القرار في قضايا تتصل بمستقبل البشرية ومن بينها الاتصالات الراديوية وسياسات الطيف الترددي التي تؤثر على العديد من التوجهات التكنولوجية والعديد من الاستراتيجيات المرتبطة بالتحول الرقمي، ولا سيما في ضوء ما نشهده من طفرات تقنية.

وقد اكتسبت دولة الإمارات هذه المكانة انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتفاعل النشط مع القضايا العالمية والحضور الفاعل في الساحة الدولية مع التركيز على قطاع الاتصالات لما له من أهمية تجلّت عبر مسيرتنا الوطنية من خلال الاهتمام المبكر بالبنية التحتية ومن ثم دخول الدولة عصر الحكومات الإلكترونية ومن بعدها الرقمية وصولاً إلى ما تحققه دولة الإمارات اليوم في مجالات عدة كالفضاء والحكومة الرقمية وغيرهما)).

محطة جديدة

من جانبه، قال محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، ورئيس المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23: ((لقد أرسى المؤتمر معالم محطة جديدة من العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات، وكان بمثابة قصة نجاح أخرى من قصص النجاح الإماراتية التي تعبّر عن الرسالة العالمية لدولة الإمارات، ومساهمتها المتميزة في الدفع قدماً بالتفاهمات الدولية في كل المجالات ومنها قطاع الاتصالات الراديوية الذي يعد عصب المدن الذكية والمتطلب الحيوي لنجاح عمل تقنيات إنترنت الأشياء. لقد عشنا أربعة أسابيع من التشاور والتحاور والمفاوضات وصولاً إلى التفاهم في العديد من النقاط التي تهم الإنسانية جمعاء، وقدمنا صورة مصغرة لعالم يقوم على الوئام والحوار وبناء الجسور من أجل الوصول لتفاهمات تخدم مصالح الجميع)).

كما أشاد الرمسي بمجموعة النتائج التي خرج بها المؤتمر، والتفاهمات التي تم التوصل إليها على المستوى العالمي، مؤكداً أنها ستؤسس لحقبة جديدة من مسيرة التطور الإنساني.

وتعد الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استضافت وترأست جميع المؤتمرات والفعاليات الرئيسية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، وهي الدولة الوحيدة التي ترأست هذا المؤتمر مرتين في عام 2012 و2023، وذلك بفضل المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات، والدور التنسيقي الموثوق الذي تقوم به دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، والجهود الحثيثة التي تقوم بها لتطوير قطاعات الاتصالات بالتعاون مع مختلف الشركاء، والإنجازات المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز البنية التحتية للاتصالات.