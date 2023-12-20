«داو جونز» بمستويات تاريخية و«ناسداك» فوق 15 ألف نقطة

تباين أداء مؤشرات الأسهم في وول ستريت، أمس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، فيما استقر كل من ستاندر آند بورز وداو جونز.

وأول أمس ارتفع داو جونز إلى مستوى قياسي جديد فوق 37500 نقطة، وزاد ناسداك إلى مستوى 15000 نقطة، وحقق كلا المؤشرين الفوز التاسع على التوالي.

وانخفض أسهم فيديكس 11% بعد أن نشرت شركة توصيل الطرود العملاقة توقعات إيرادات مخيبة للآمال للسنة المالية. كما جاءت نتائج الربع المالي الثاني أقل من توقعات.

وتتجه جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة نحو تحقيق مكاسب في ديسمبر و2023، حيث تعتمد الأسهم على الارتفاع الأخير ويتطلع المستثمرون إلى تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الجديد. ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 4.4% هذا الشهر و24.2% منذ بداية العام حتى الآن، في حين أضاف مؤشر داو جونز 4.5% و13.3% على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.5% لشهر ديسمبر و43.4% لعام 2023، مما يضعه على المسار الصحيح لأفضل عام له منذ عام 2020.

أسهم أوروبا

وتماسكت الأسهم الأوروبية، في أعقاب بيانات عن تباطؤ التضخم في بريطانيا وألمانيا في حين أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى صعود أسهم الموارد.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 نحو 0.3 بالمئة خلال التداولات، فيما كانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعاً لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.02 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 بالمئة وأسهم الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 بالمئة مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 بالمئة بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحاً فصلية أقل من المتوقع.

مؤشرات اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكاي 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 بالمئة إلى 2349.38 نقطة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي.وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.