سوق دبي الحرة تحتفل بمرور 40 عاماً على التأسيس

احتفلت سوق دبي الحرة، أمس، بمرور 40 عاماً على تأسيسها، واحتفاءً بهذه المناسبة، قررت السوق تقديم خصومات بنسبة 25 % على مجموعة واسعة من البضائع لمدة 24 ساعة، في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وشهدت عروض الخصومات زيادة كبيرة في إقبال المسافرين على الشراء سواء عبر المطار، أو عبر الإنترنت، ما يشير إلى ختام جيد لعام 2023. واعتبر كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة أن الاحتفال بذكرى تأسيس السوق مناسبة جيدة للتعبير عن الشكر للعملاء والموظفين والشركاء.

وقال ماكلوغلين: ((أشارك رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، وأتمنى للجميع احتفالات رائعة بنهاية العام)). وشدد على 2023 كان عاماً رائعاً.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية؛ احتفلت السوق بذكرى التأسيس في مواقع مختلفة، مثل المبنى رقم 2 بمطار آل مكتوم الدولي؛ بالإضافة إلى المكتب الرئيسي للفريق التنفيذي، ومبنى الركاب رقم 3، كونكورس A، ومتجر حدود حتا والمبنى رقم 1، كونكورس D في مطار دبي الدولي.

كما بدأ فريق سوق دبي الحرة الاحتفال في القرية الأيرلندية في القرهود بالإعلان عن الفائز في العرض الإذاعي لقائمة سوق دبي الحرة للتسوق مع دبي 92 للفوز بمبلغ 40 ألف درهم.

واستمرت الاحتفالات في مطار دبي الدولي عندما توجه الفريق التنفيذي، بقيادة ماكلوغلين، إلى المبنى 3- الكونكورس سي، وبرج المراقبة 3؛ لإقامة الحفل التقليدي لتقطيع الكعكة، قبل التوجه إلى الكونكورس بي لاحتفال آخر؛ حيث قاموا بإقامة حفل سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة وإجراء السحوبات. وأجرت سوق دبي الحرة، في عرض مليونير الألفية الترويجي للسوق؛ إذ تم سحب السلسلة 443 و444.