13.9 تريليوناً التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في 10 أشهر

بلغ إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 13.9 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 13.894 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 10.3 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 8.899 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و4.994 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

شيكات متداولة

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.04 تريليون درهم موزعة على 18.38 مليون شيك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

إيداعات نقدية

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 142.079 مليار درهم، وتضمنت 142.064 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و15.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

سحوبات

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 149.066 مليار درهم خلال العشرة أشهر، وشملت 149.014 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و51.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ودائعوكشف المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2 %، أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وأوضح المركزي، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.19%، بما يوازي 1.3 مليار درهم.

وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم.

وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53%.

نقد مصدّر

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

قاعدة نقدية

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.

مالية إسلامية

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، مؤكداً أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يمثل 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث مثل 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25 % بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.