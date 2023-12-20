3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 509.28 ملايين درهم و485 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.99 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 29.04 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56.21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بـ 80.47 مليون درهم. وسجلت الرهونات 463.13 مليون درهم منها 27 رهونات أراضٍ بقيمة 150.43 مليون درهم، و95 رهونات فلل وشقق بـ 312.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 115.45 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بـ 732.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 264.59 مليون درهم.
MENAFN20122023000110011019ID1107636118
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