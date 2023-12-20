3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 509.28 ملايين درهم و485 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.99 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 29.04 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56.21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بـ 80.47 مليون درهم. وسجلت الرهونات 463.13 مليون درهم منها 27 رهونات أراضٍ بقيمة 150.43 مليون درهم، و95 رهونات فلل وشقق بـ 312.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 115.45 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بـ 732.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 264.59 مليون درهم.