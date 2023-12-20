توقع وتيرة أسرع لمشاريع القطاع العقاري بالإمارات خلال 2024

حقق القطاع العقاري في الإمارات نمواً مطرداً في عام 2023، صاحبه ظهور تفضيلات جديدة للباحثين عن العقارات، وزيادة في إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الإماراتي المزدهر وما يمتلكه من إمكانات واعدة وفرص مستقبلية كبيرة.

وخلال حفل توزيع جوائز بروبرتي فايندر الأخير، توجهت بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدد من قادة القطاع العقاري لتحديد خمسة اتجاهات رئيسية يمكن أن تسترعي الانتباه في القطاع العقاري في عام 2024، وتتلخص هذه الاتجاهات في مثل طرح المزيد من العقارات واستقرار سوق العقارات المتوسطة وزيادة التنوع وأنماط الحياة الجديدة وتسارع وتيرة التحول التكنولوجي المدمج مع الذكاء الاصطناعي.

ويتمثل أول هذه الاتجاهات في وفرة العقارات المتاحة، حيث سيشهد عام 2024 دخول الكثير من المشاريع الجديدة وتلك على الخارطة مرحلة التسليم، مما يمنح الباحثين عن العقارات مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها.

وهذا ما أشار إليه ريتشارد ويند، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز (Better Homes)، عندما قال: ((قد يشهد عام 2024 طرح المزيد من الوحدات العقارية، إذ يتطلع البائعون إلى الاستفادة من زخم الأسعار الحالية، بينما سيمضي المطورون قدماً في إطلاق مشاريع جديدة بوتيرة أسرع.

ومن المرجح أن يسهم هذا الضخ الجديد للمشاريع والوحدات السكنية إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية، مع إمكانية تخفيف الضغط عن المستأجرين خلال الربع الأخير من عام 2024، مع تسليم المزيد من الوحدات السكنية الجديدة)).

ولفت بن توماس، رئيس قسم السوق الثانوي، إيه اكس كابيتال (AX Capital) إلى أن السوق العقاري تجاوز مرحلة النمو السريع وبدأ يظهر نوعاً من الاستقرار والنمو المستدام، وقال: ((يعطينا تحليل الاتجاهات الأخيرة رؤى وأفكاراً قيمة حول الأداء المتوقع للسوق مطلع العام الجديد، ولو نظرنا إلى الفترة التي أعقبت التأثيرات الناجمة عن (كوفيد 19) في أواخر عام 2020، لوجدنا أن السوق أظهر وتيرة أكثر استدامة من النمو، ما يشير إلى مرحلة من الاستقرار بدلاً من طفرات في الأسعار قائمة على التكهن)).

استقرار العقارات المتوسطة

ويتبلور ثاني تلك الاتجاهات في استقرار سوق العقارات المتوسطة، حيث يبدو أن سوق العقارات المتوسطة قد يتأثر بتنظيم التسعير، وفي هذا السياق، يقول عبدالله العجاجي، مؤسس شركة دريفن بروبرتيز (Driven Properties): ((من المقرر تسليم نحو 24.000 وحدة سكنية فقط في عام 2024، ما يمثل نصف عدد الوحدات التي تم تسليمها في 2023.

وتقع غالبية هذه الوحدات المقرر تسليمها في مناطق ذات أسعار معقولة مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان ومدينة دبي للإنتاج (اي ام بي زد) ودبي لاند، مع تسليم المزيد من الوحدات أيضاً في مناطق السوق المتوسطة مثل: مدينة محمد بن راشد ودبي هيلز ودبي مارينا والخليج التجاري. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى حد ما لاستقرار السوق المتوسطة عندما تصبح الإيجارات أكثر تكيفاً مع متغيرات السوق)).

زيادة التنوع

ثالثاً: زيادة التنوع في المشهد العقاري، حيث شهد الربعان الثاني والثالث من عام 2023 تنويع مدينتي دبي وأبوظبي لأنشطتهما العقارية على نطاق سريع مع وجود مناطق أكثر اخضراراً في المناطق السكنية وارتفاع أعداد المشاريع على الخريطة وتزايد معاملات شراء العقارات الجاهزة وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب الباحثين عن العقارات، وثبات معدل نمو العقارات الفاخرة خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي هذا الصدد، قالت كيكا بافيز، المدير التنفيذي لشركة إم دي للوساطة العقارية: ((نتوقع أن يتسم السوق العقاري في عام 2024 بالتنوع، إذ إن العديد من المشاريع التي طرحت على الخارطة خلال السنوات السابقة ستصل إلى مراحل التسليم، وبالتالي سيشهد العام 2024 تحقيق سوق أبوظبي العقاري توازناً وتناغماً بين قطاعات التأجير وإعادة البيع والمبيعات على الخارطة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. وستتاح الفرصة لبائعي العقارات من المستثمرين لإعادة الاستثمار في عقارات مميزة أخرى، والتي يتوقع دخولها إلى السوق في عام 2024)).

بالمقابل، توقع لويس هيتلي، المالك والمدير التنفيذي لشركة إكسلوسيف لينكس ريل استيت بروكرز، تحقيق سوق دبي العقاري نمواً مستقراً يتراوح بين 3.5% و5% في عام 2024، وهي نظرة إيجابية عززها النمو السكاني المستدام، ودعمها المشهد الاقتصادي التنافسي والمبادرات الحكومية المشجعة التي استقطبت إليها الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، وأضاف هيتلي: ((قد يسهم معدل النمو المعتدل، بالنظر إلى الاتجاهات الأخيرة، والمدعوم بارتفاع وتيرة عمليات التسليم والمشاريع الجديدة، في تخفيف الضغوط الناجمة عن قلة المعروض.

وقد نجح النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دبي في استراتيجياتها التنموية في تعزيز مكانتها وجهة جذابة للاستقرار لمختلف القطاعات. ومع قرب حلول عام 2024، يظهر القطاع العقاري ميلاً ملحوظاً للتوسع المطرد، مدعوماً بمجموعة فريدة من الحوافز الاقتصادية والإجراءات الحكومية)).

أنماط الحياة الجديدة

رابع الاتجاهات، يتمثل في أنماط الحياة الجديدة، حيث ظهرت العديد من الاتجاهات الجديدة الناشئة في القطاع، مع ارتفاع نسبة تملك العقارات، بما في ذلك الإيجارات قصيرة الأجل وخيارات المعيشة المرنة، مدفوعة بأنماط الحياة المتطورة والتغيرات المهنية والتقدم التكنولوجي المتسارع.

وقالت نينا كليشيفيتش، المدير العام لشركة بلو غراوند : ((يسهم أسلوب الحياة المرنة في التخفيف من أعباء استئجار شقة سكنية وذلك بفضل التكنولوجيا، بما في ذلك اختيار العقار ومعاينته وإدارة تفاصيل الانتقال إليه ومعرفة مواصفات الشقة وطلبات الصيانة، وكل ذلك من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتطورة)).

خدمة المتعاملين

خامساً: تجارب سهلة وسلسة لخدمة المتعاملين، بفضل التأثير المتزايد للتكامل والتحول التكنولوجي المدمج مع الذكاء الاصطناعي.

فعلى سبيل المثال، تأسست ((بروبرتي فايندر)) في عام 2007، وحينها لم يكن هناك أي بوابات عقارية رقمية في الإمارات، أما اليوم فهناك أكثر من 200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا العقارية في المنطقة، وتسهم مجتمعة على نحو فاعل في تبسيط عملية البحث عن العقارات المناسبة.

ومع تكيف القطاع العقاري مع طرق العمل الحديثة، ستواصل التكنولوجيا العقارية أداء دور مؤثر خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا والمواهب لضمان تجارب سلسة للعملاء عبر مجمل رحلة البحث عن العقارات )).

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: ((شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات هذا العام تسجيل أرقام قياسية هي الأكثر من نوعها حتى الآن، من حيث ارتفاع نسبة التملك وتأجير العقارات مع تحقيق نمو في عوائد الاستثمارات.

ونتطلع مع شركائنا، ونحن على وشك استقبال عام جديد، إلى تطوير القطاع لتمكين الناس من عيش الحياة التي يستحقونها، ومساعدتهم على الوصول السلس إلى المعلومات ودعمهم عبر تقديم تجارب راقية ومحسنة للعملاء)).