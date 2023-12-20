سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.42% أو ما يعادل 16.7 نقطة، أمس، مسجلاً 4014.28 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق نحو 2.1 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 677.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما ((الاستشارات المالية الدولية)) و((دبي التجاري)) ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 3.03% و3% على التوالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم إعمار العقارية 2.1%، واكتتاب القابضة 1.9%، والإمارات دبي الوطني 0.9%، ودبي الإسلامي 0.35%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 55.99 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 31 مليون درهم، ثم ((ديوا)) جاذباً 20.9 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 69.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 60.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9482.08 نقطة، متراجعاً 0.12%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 223.7 مليون درهم.

تلاه ((بيور هيلث القابضة)) جاذباً 118.77 مليون درهم، ليرتفع في أول أيام تداوله بنسبة جاوزت 76%، عند 5.74 دراهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 3.26 دراهم، بعدما جرى تداول السهم عند مستوى 6 دراهم بارتفاع 84% خلال أول ساعة من الإدراج .

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، هيلي القابضة الذي ارتفع 6.76%، وبنك أم القيوين الوطني 5.9%، ومنازل 4.4% اجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و197.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 321.5 مليون سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف صفقة.





