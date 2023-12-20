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دبي وجهة السفر الأولى للهنود خلال 2023

12/20/2023 8:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت دبي المرتبة الأولى في أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للمسافرين الهنود خلال 2023، بينما جاءت بانكوك التايلاندية، في المرتبة الثانية، وفقاً لتقرير نهاية العام الصادر عن منصة السفر((سكاي سكانر))(( Skyscanner)) الشركة الهندية المتخصصة في السفر.

ووفقاً لموقع ((تايمز أوف إنديا)) الذي نقل عن ((ترافيل بورتال))، فقد كانت الوجهة الثالثة الأكثر شعبية هي دينباسار، عاصمة بالي في إندونيسيا. وأشار الموقع إلى أن دبي تشتهر بعصريتها ومعالمها السياحية، ومراكز التسوق الضخمة وناطحات السحاب المهيبة. بينما كانت بانكوك، وما تتمتع به، هي الوجهات الأولى والثانية في الترتيب بين المسافرين الهنود في 2023، وفقاً لمراجعة نهاية العام التي أجرتها ((سكاي سكانر)).

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