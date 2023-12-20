الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشافه شبكة أنفاق يستخدمها كبار مسؤولي حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة يستخدمها "كبار مسؤولي" حركة حماس.

وتظهر صور نشرها الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق "تربط بين شقق الاختباء والدواوين والمكاتب والشقق التي كان يسكنها مسؤولو الجناح العسكري والمكتب السياسي التابعين لمنظمة حماس" وفق ما كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس".

وتظهر أيضا جنودا يصلون إلى قبو منزل يؤدي إلى نفق طويل ثم إلى غرفة فيها أثاث.وأضاف الجيش أن هذه الشبكة تقع "على مقربة من متاجر ومبان حكومية ومساكن ومدرسة".

وقال الليفتينات كولونيل بيتر ليرنر وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق استخدمها "كبار مسؤولي حماس، من بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، لتوجيه النشاطات العملياتية" و"لحمايتهم أثناء تحركاتهم اليومية في وسط مدينة غزة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه عثر على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة المحاصر موضحا أن "هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز"، المنفذ الوحيد لسكان غزة الى إسرائيل.

ولاحظ مصور وكالة فرانس برس الذي سمح له بالذهاب إلى المكان، أن النفق مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد.

من جهتها، قلّلت حماس من أهمية اكتشاف هذا النفق مع تأكيد القيادي في الحركة أسامة حمدان أن "نشر الاحتلال صور نفق لكتائب القسام جاء متأخرا حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها من هذا النفق بنجاح".