صحيفة إسرائيلية تكشف شرط حماس لصفقة تبادل الأسرى القادمة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس تصر في صفقة

الأسرى القادمة على أن تشمل عددا من كبار الأسرى الفلسطينيين، على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها، إن هناك تقديرات تشير إلى "عدم نضوج" الصفقة الجديدة الخاصة بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل الأسبوع الأول من يناير، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الصحيفة أن حماس تصرّ على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة المقبلة مع إسرائيل.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة محتملة للحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل.

وأفادت الحركة في بيان بأن هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب في غزة و"العديد من الملفات الأخرى".

وسيلتقي هنية الذي يرافقه وفد من حماس رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل.

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