رئيسا مجلسي النواب والشورى يهنئان السعدون بمناسبة أداء الشيخ مشعل اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت

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- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد بن عبدالعزيز السعدون، بمناسبة أداء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.
وأعرب المسلم عن خالص تمنياته لدولة الكويت الشقيقة بدوام التوفيق والسداد ومواصلة مسيرة البناء والنماء وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تشهده من تقدم وتطور في كافة المسارات والمجالات. ومؤكداً حرص مجلس النواب ومجلس الأمة الكويتي على دعم تعزيز علاقات التعاون والشراكة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما هنأ رئيس مجلس النواب الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، معربا عن أطيب تمنياته للشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
كما رفع علي بن صالح رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى أحمد بن عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي، بمناسبة أداء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن خالص تمنياته لدولة الكويت الشقيقة بمزيدٍ من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، ومواصلة العمل والعطاء من أجل تحقيق الرفعة والمنعة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم.
وأكد رئيس مجلس الشورى الاهتمام المتنامي بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويحقق تطلعات قيادتهما الحكيمتين، مثمنًا ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تعاون وطيد في شتى المجالات، ونمو مستمر فيه الخير والصلاح للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما هنأ رئيس مجلس الشورى الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، أعرب من خلالها عن أطيب تمنياته للشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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