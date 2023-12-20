رئيسا مجلسي النواب والشورى يهنئان السعدون بمناسبة أداء الشيخ مشعل اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬المسلم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والنماء‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

وأشاد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬والمجالات‭. ‬ومؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬للشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السعدون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أداء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أميراً‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الرفعة‭ ‬والمنعة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتنامي‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬قيادتهما‭ ‬الحكيمتين،‭ ‬مثمنًا‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وطيد‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬ونمو‭ ‬مستمر‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والصلاح‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬أعرب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬للشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬

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