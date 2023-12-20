محطة الجسرة ترفع دعم شبكات نقل الكهرباء إلى 400 كيلو فولت وتخفض الأحمال الكهربائية 23%

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- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، الحرص على مواصلة تطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء في مملكة البحرين، لتلبية الطلب المتنامي لخدمتي الكهرباء والماء وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أهمية زيادة مشاريع البنية التحتية للطاقة وتطوير منظومة شبكات الكهرباء وضمان جودتها واعتماديتها.
كما لفت رئيس هيئة الكهرباء والماء إلى أن مشروع بناء محطة الجسرة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت يعد أحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية الكبرى التي يتم تنفيذها، والذي يتضمن بناء محطة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت في منطقة الجسرة وتوصيلها بالشبكة الرئيسية عبر مد (3) كابلات أرضية جهد 400 كيلوفولت بطول 130 كم، وكذلك إنشاء منظومة نقل فرعية جديدة جهد 220 كيلوفولت، بطول 100 كم.
وبالإشارة إلى أهداف المشروع، قال رئيس هيئة الكهرباء والماء إن أبرزها تتعلق بتعزيز رفع كفاءة الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستفادة منه في عمليات التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وزيادة دعم شبكات نقل الكهرباء في المملكة عن طريق تحويل الربط القائم مع الشبكة الخليجية من جهد 220 كيلوفولت في محطة الجسرة إلى جهد 400 كيلوفولت، إضافة إلى تخفيف 23 % من الأحمال الكهربائية عن منظومة النقل الفرعية القائمة في منطقة الرفاع، وبالتالي ضمان موثوقية واعتمادية شبكات نقل الكهرباء وعدم تعرضها للانقطاع.
وأضاف أن المشروع يسهم في الاستفادة الكلية من الطاقة الكهربائية المنتجة من المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء وتحسين وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية المنتجة إلى مراكز الأحمال الرئيسية بشكل فعال وآمن، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء والاستفادة القصوى من محطات إنتاج الكهرباء من دون أي قيود في شبكة نقل الكهرباء وتحسين التوزيع الاقتصادي للأحمال على محطات الإنتاج، علاوة على تغذية المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة.
ونوه بأنه سيتم تنفيذ أعمال المشروع عبر حزم الأعمال الرئيسية التالية: أعمال المفاتيح والأنظمة الكهربائية والأعمال المدنية، وأعمال المحولات والمفاعلات جهد 400 كيلوفولت، بالإضافة إلى أعمال الكابلات جهد 400 كيلوفولت، وأعمال الكابلات جهد 220 كيلوفولت.
يُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التطويرية الشاملة لتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وفق أعلى مستويات الجودة، ومن المؤمل تشغيل محطة الجسرة الجديدة في عام 2026.
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