محطة الجسرة ترفع دعم شبكات نقل الكهرباء إلى 400 كيلو فولت وتخفض الأحمال الكهربائية 23%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬لفت‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مشاريع‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬وتوصيلها‭ ‬بالشبكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬عبر‭ ‬مد‭ (‬3‭) ‬كابلات‭ ‬أرضية‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬بطول‭ ‬130‭ ‬كم،‭ ‬وكذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬نقل‭ ‬فرعية‭ ‬جديدة‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬بطول‭ ‬100‭ ‬كم‭.‬

‏‎وبالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬إن‭ ‬أبرزها‭ ‬تتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬وزيادة‭ ‬دعم‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحويل‭ ‬الربط‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬الشبكة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬23 % ‭ ‬من‭ ‬الأحمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬عن‭ ‬منظومة‭ ‬النقل‭ ‬الفرعية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضمان‭ ‬موثوقية‭ ‬واعتمادية‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وعدم‭ ‬تعرضها‭ ‬للانقطاع‭.‬

‏‎وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور‭ ‬لإنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وتحسين‭ ‬وزيادة‭ ‬سعة‭ ‬نقل‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المنتجة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الأحمال‭ ‬الرئيسية‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وآمن،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتحسين‭ ‬التوزيع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للأحمال‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تغذية‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

‏‎ونوه‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬عبر‭ ‬حزم‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسية‭ ‬التالية‭: ‬أعمال‭ ‬المفاتيح‭ ‬والأنظمة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأعمال‭ ‬المدنية،‭ ‬وأعمال‭ ‬المحولات‭ ‬والمفاعلات‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الكابلات‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬وأعمال‭ ‬الكابلات‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت‭.‬

‏‎يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التطويرية‭ ‬الشاملة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬تشغيل‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

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