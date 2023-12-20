تعزيز التعاون بين ((العلوم التطبيقية)) وجامعة عجمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطرفين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والبحثية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الجامعتين‭ ‬ترتبطان‭ ‬بمذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬متميزين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاته‭.‬

كما‭ ‬هدفت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬تعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الجامعتين‭ ‬والبلدين،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬والأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬الخاجة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عجمان‭ ‬بحثا‭ ‬خلالها‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتدريب‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬الجامعة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭ ‬متطور‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والبحثي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجامعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬الخاجة‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والزيارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطلبة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬المرموقة‭.‬

كلمات دالة