تعزيز التعاون بين ((العلوم التطبيقية)) وجامعة عجمان

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- Akhbar Al Khaleej) زار وفد من جامعة العلوم التطبيقية ضم الأستاذ الدكتور حاتم المصري القائم بأعمال رئيس الجامعة والأستاذ عبدالله الخاجة مستشار الرئيس لشؤون المتابعة و مدير الشؤون الإدارية والمالية جامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، حيث التقوا الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان وعددا من أعضاء الادارة العليا بالجامعة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية والبحثية، وخاصة أن الجامعتين ترتبطان بمذكرة تفاهم تهدف إلى توظيف القدرات والإمكانات البشرية والمادية بما ينعكس إيجاباً على المخرجات التعليمية ويسهم في تخريج طلبة متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل وتلبية احتياجاته.
كما هدفت هذه الزيارة إلى بحث مجالات جديدة للتعاون بين الجامعتين، منها تطوير برامج ومشاريع جديدة تعود بالفائدة على الجامعتين والبلدين، حيث عقد الأستاذ الدكتور حاتم المصري والأستاذ عبدالله الخاجة اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس والإدارة العليا في جامعة عجمان بحثا خلالها مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تعزيز البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريب.
من جانبه عبر الأستاذ الدكتور حاتم المصري عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أهمية هذا التعاون في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة عبر تقديم تعليم عال متطور للإسهام في خدمة المجتمع البحريني والخليجي والعربي، مشيرا إلى أن الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات والجامعات الإقليمية والدولية.
بدوره أعرب الأستاذ عبدالله الخاجة عن حرص جامعة العلوم التطبيقية على توطيد أواصر التعاون بين الجامعتين وخاصة في المجالات ذات العلاقة بالأمور الإدارية والمالية وتبادل الخبرات والزيارات من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، انطلاقاً من إيمان إدارة الجامعة بأهمية العمل المشترك مع الجامعات العربية والعالمية المرموقة.
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