الانتهاء من صيانة 5 مرافئ بحرية في عام 2023

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس حسين جعفر مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية، الانتهاء من صيانة خمسة مرافئ بحرية في العام الحالي، مشيراً إلى أن الصيانة في المرافئ البحرية تتم على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى جميع مرافق المرافئ من إنارة ومبان ومواقف، علاوة على ذلك المزالق والتي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من صيانة المرافئ.
وأوضح أن المرافئ التي تم الانتهاء منها هي مرفأ المحرق ومرفأ الحد ومرفأ البديع ومرفأ بندر الدار ومرفأ عسكر، مؤكداً أن المرحلة الثانية من صيانة هذه المرافئ تتمثل في صيانة المزالق (الأرصفة البحرية) والتي هي في طور الإجراءات الإدارية والمالية لطرحها في مناقصة عامة من أجل أعمال صيانتها.
وأضاف: نعمل للنهوض بالمرافئ بما يتناسب وعراقة مهنة صيد الأسماك في مملكة البحرين، وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل، كما تم وضع خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ.
وتابع أنّ الوزارة بدأت بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير المرافئ بمملكة البحرين والبالغ عددها 11 مرفأ موزعاً بجميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن المرافئ تحتوي على العديد من الخدمات الخاصة بالصيادين والتي تلبي احتياجاتهم.
وتابع بأنه وفي إطار دعم وزارة شؤون البلديات والزراعة للصيادين، فقد أنشأت الوزارة عدداً من الأسواق الخاصة ببيع الأسماك في بعض المرافئ مثل الحد والبديع والدراز، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنى التحتية للمرافئ وذلك عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، لتسهيل حركة الصيادين، وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وعمل سلم خرسانية يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر.
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