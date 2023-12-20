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الانتهاء من صيانة 5 مرافئ بحرية في عام 2023

12/20/2023 7:25:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬مكي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬صيانة‭ ‬خمسة‭ ‬مرافئ‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬المرافئ‭ ‬البحرية‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬إذ‭ ‬شملت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬المرافئ‭ ‬من‭ ‬إنارة‭ ‬ومبان‭ ‬ومواقف،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المزالق‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬صيانة‭ ‬المرافئ‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المرافئ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬مرفأ‭ ‬المحرق‭ ‬ومرفأ‭ ‬الحد‭ ‬ومرفأ‭ ‬البديع‭ ‬ومرفأ‭ ‬بندر‭ ‬الدار‭ ‬ومرفأ‭ ‬عسكر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬صيانة‭ ‬هذه‭ ‬المرافئ‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬المزالق‭ (‬الأرصفة‭ ‬البحرية‭) ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬لطرحها‭ ‬في‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أعمال‭ ‬صيانتها‭. ‬

وأضاف‭: ‬نعمل‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمرافئ‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬وعراقة‭ ‬مهنة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬تتطلبه‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تخدم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحقل،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬وصيانة‭ ‬المرافئ‭.‬

وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬بدأت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرافئ‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬11‭ ‬مرفأ‭ ‬موزعاً‭ ‬بجميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرافئ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصيادين‭ ‬والتي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭.‬

وتابع‭ ‬بأنه‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬للصيادين،‭ ‬فقد‭ ‬أنشأت‭ ‬الوزارة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة‭ ‬ببيع‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المرافئ‭ ‬مثل‭ ‬الحد‭ ‬والبديع‭ ‬والدراز،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للمرافئ‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تحسين‭ ‬وتوسعة‭ ‬ممر‭ ‬القوارب،‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬الصيادين،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مسطح‭ ‬خرساني‭ ‬يسمح‭ ‬بانسيابية‭ ‬إدخال‭ ‬وإخراج‭ ‬القوارب‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البحر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الحواجز‭ ‬الخرسانية‭ ‬الجانبية‭ ‬لتوفير‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬ممكنة‭ ‬لإيقاف‭ ‬القوارب،‭ ‬وعمل‭ ‬سلم‭ ‬خرسانية‭ ‬يسمح‭ ‬بصعود‭ ‬ونزول‭ ‬الصيادين‭ ‬للبحر‭.‬

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