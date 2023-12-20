ممثلة منظمة الصحة العالمية تبحث سبل التعاون مع جامعة الخليج العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة لبحث سبل تعميق التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، ودراسة إمكانات بناء المزيد من المشاريع التنموية المشتركة بين الجامعة والمنظمة من أجل الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المرتبطة بالصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، وعقد الشراكات، إلى جانب مناقشة آليات مواجهة التحديات الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية؛ لضمان الاستدامة من خلال التعاون التقني والحوار بشأن السياسات الصحية، وتطوير القواعد والمعايير، وتبادل الخبرات والمعارف المشتركة.
وأشار رئيس الجامعة خلال اللقاء إلى أهمية تعميق التعاون في مجال دعم وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالصحة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المنظمة بشكل مستمر لدعم المشاريع والبرامج النوعية على المستوى الأكاديمي والعلمي الرامية إلى بناء القدرات وتحسين الكفاءات في مختلف المجالات الصحية، خصوصا بعدما تم اختيار جامعة الخليج العربي كمركز متعاون منذ عام 2019 للعمل المشترك في مسار تحسين مستوى التعليم الصحي ورفع كفاءات العاملين في المجال الصحي للارتقاء بالكوادر الطبية على مختلف الأصعدة.
من جانبها، توجهت الدكتورة تسنيم عطاطرة بالشكر إلى إدارة جامعة الخليج العربي على الجهود المبذولة لرفع الكفاءات والارتقاء بمهارات للعاملين في القطاع الطبي من خلال برامج التدريب المستمرة، وحرص الجامعة على مواصلة التعاون والتشاور والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الصحية، إلى جانب مواصلة الجهود المشتركة مع منظمة الصحة العالمية وجامعة الخليج العربي في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، وبث الوعي الصحي على النطاق الخليجي والإقليمي والعالمي.
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