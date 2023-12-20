Thursday, 21 December 2023 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثلة منظمة الصحة العالمية تبحث سبل التعاون مع جامعة الخليج العربي

12/20/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬مع‭ ‬ممثلة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانات‭ ‬بناء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمنظمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لاسيما‭ ‬الأهداف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصحة‭ ‬الجيدة‭ ‬والرفاه،‭ ‬والتعليم‭ ‬الجيد،‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬آليات‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية؛‭ ‬لضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬التقني‭ ‬والحوار‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القواعد‭ ‬والمعايير،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المنظمة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والعلمي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كمركز‭ ‬متعاون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬توجهت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لرفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المستمرة،‭ ‬وحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وبث‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬الخليجي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN20122023000055011008ID1107636080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث