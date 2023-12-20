ممثلة منظمة الصحة العالمية تبحث سبل التعاون مع جامعة الخليج العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬مع‭ ‬ممثلة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانات‭ ‬بناء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمنظمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لاسيما‭ ‬الأهداف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصحة‭ ‬الجيدة‭ ‬والرفاه،‭ ‬والتعليم‭ ‬الجيد،‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬آليات‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية؛‭ ‬لضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬التقني‭ ‬والحوار‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القواعد‭ ‬والمعايير،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المنظمة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والعلمي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كمركز‭ ‬متعاون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬توجهت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لرفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المستمرة،‭ ‬وحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وبث‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬الخليجي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

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