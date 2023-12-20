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جامعة الخليج العربي تشارك في مؤتمر الأكاديمية الدولية لعلم الأمراض بالدوحة

12/20/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬استاذ‭ ‬مساعد‭ ‬اكلينيكي‭ ‬بقسم‭ ‬علم‭ ‬الامراض‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬الشيخ‭ ‬مع‭ ‬خريجة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتورة‭ ‬آلاء‭ ‬مبارك
في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الرابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الدولية‭ ‬لعلم‭ ‬الأمراض،‭ ‬القسم‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬دولة‭ ‬قطر
مؤخراً‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬علم‭ ‬الامراض‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الطب‭ ‬الدقيق‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬ناقش‭ ‬الاطباء‭ ‬والباحثون‭ ‬والمتخصصون‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الامراض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علم‭ ‬الامراض،‭ ‬مستعرضين‭ ‬أحدث‭ ‬المعارف‭ ‬والتجارب‭ ‬وقصص‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وعرضت‭ ‬الدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬الشيخ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر
ثلاثة‭ ‬بحوث‭ ‬تناولت‭ ‬عرض‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬إذ‭ ‬شكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬حافزا‭ ‬للمناقشات‭ ‬والرؤى‭ ‬والخبرات‭ ‬والعروض‭ ‬التقديمية‭ ‬المليئة‭ ‬بالتفكير‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬المشهد‭ ‬المتطور‭ ‬لعلم‭ ‬الأمراض‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬الأمراض‭ ‬التشخيصي‭ ‬والتشخيص‭ ‬الجزيئي‭ ‬إلى‭ ‬علم‭ ‬الأمراض‭ ‬الرقمي‭ ‬والطب‭ ‬الدقيق‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

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