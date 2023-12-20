جامعة الخليج العربي تشارك في مؤتمر الأكاديمية الدولية لعلم الأمراض بالدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت استاذ مساعد اكلينيكي بقسم علم الامراض بجامعة الخليج العربي الدكتورة صفاء الشيخ مع خريجة جامعة الخليج الدكتورة آلاء مبارك
في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للأكاديمية الدولية لعلم الأمراض، القسم العربي الذي نظمته دولة قطر
مؤخراً تحت شعار «ممارسة علم الامراض في عصر الطب الدقيق»، إذ ناقش الاطباء والباحثون والمتخصصون في علم الامراض من مختلف دول العالم أحدث التطورات في مجال علم الامراض، مستعرضين أحدث المعارف والتجارب وقصص الابتكار والتعاون في هذا المجال.
وعرضت الدكتورة صفاء الشيخ خلال مشاركتها في المؤتمر
ثلاثة بحوث تناولت عرض ثلاث حالات نادرة من بينها حالة نادرة تم تشخيصها في كاليفورنيا مع نخبة من الأطباء الأمريكيين في كاليفورنيا، إذ شكل المؤتمر حافزا للمناقشات والرؤى والخبرات والعروض التقديمية المليئة بالتفكير التي كشفت المشهد المتطور لعلم الأمراض ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات، بدءًا من علم الأمراض التشخيصي والتشخيص الجزيئي إلى علم الأمراض الرقمي والطب الدقيق وغير ذلك.
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