وزير الخارجية: الرؤية الملكية عززت الدور الريادي للبحرين في التضامن الإنساني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬قيم‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتكافل‭ ‬الإنساني،‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬هويتها‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتقاليدها‭ ‬العريقة‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬والفئات‭ ‬المحتاجة،‭ ‬وأياديها‭ ‬البيضاء‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إغاثة‭ ‬الشعوب‭ ‬المنكوبة‭ ‬وضحايا‭ ‬الحروب‭ ‬والكوارث،‭ ‬وتواصل‭ ‬دورها‭ ‬الإنساني‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬وطبية‭ ‬وإغاثية‭ ‬لأبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تشمل‭ ‬بناء‭ ‬مدرسة‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬ومستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬وعلاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الترابط‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالسبل‭ ‬السلمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬البشر‭ ‬جميعًا‭ ‬دون‭ ‬تفرقة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬والكرامة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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