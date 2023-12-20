مالية النواب تلتقي وزير المالية لبحث ضريبة الشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب زينب عبدالأمير، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد المرافق له، حيث تم بحث مشروع قانون الضرائب على الشركات والاستثمارات الأجنبية (المعدّ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة أهداف قانون ضريبة الشركات وأهمية تطبيقه في هذه المرحلة الحالية من التوازن المالي الذي تنتهجه مملكة البحرين، وزيادة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد جديدة للخزانة العامة، واطلعت على آراء وزير المالية بخصوص ضريبة الشركات والتوجهات العالمية القائمة حالياً، والتي انتهجت وضع ضرائب على الشركات.
كما بحثت مالية النواب مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعدّ من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومناقشة الملاحظات الواردة على صندوق الأجيال.
واختتمت اللجنة لقاءها مع وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤكدة حرص المجلس على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما فيه صالح الوطن والمواطن وتعاونهما الدائم في تحقيق تطلعات شعب البحرين.
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