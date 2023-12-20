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مالية النواب تلتقي وزير المالية لبحث ضريبة الشركات

12/20/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ (‬المعدّ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭).‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬وأهمية‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وزيادة‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وإيجاد‭ ‬موارد‭ ‬جديدة‭ ‬للخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بخصوص‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬والتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬القائمة‭ ‬حالياً،‭ ‬والتي‭ ‬انتهجت‭ ‬وضع‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭.‬

كما‭ ‬بحثت‭ ‬مالية‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬والمعدّ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬الأجيال‭.‬

واختتمت‭ ‬اللجنة‭ ‬لقاءها‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وتعاونهما‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭.‬

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