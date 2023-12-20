استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بيت عينون - (أ ف ب): استشهد فلسطيني أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها تبلغت «باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل».
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على سيارة حاولت تنفيذ «هجوم دهس» عند تقاطع بيت عينون شمال الخليل، مشيرا إلى أن عناصره قاموا «بشلّ حركة» سائقها. من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية «عرقلت نقله (المحتسب) إلى المستشفى.. وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها».
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر. ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لمستوطنين متطرفين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة. ويعيش في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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