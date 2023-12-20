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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

12/20/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيت‭ ‬عينون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬فلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬بجنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إنها‭ ‬تبلغت‭ ‬‮«‬باستشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬باسل‭ ‬وجيه‭ ‬المحتسب‭ (‬28‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬سعير‭ ‬شمال‭ ‬الخليل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬حاولت‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬دهس‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬بيت‭ ‬عينون‭ ‬شمال‭ ‬الخليل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬قاموا‭ ‬‮«‬بشلّ‭ ‬حركة‮»‬‭ ‬سائقها‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬عرقلت‭ ‬نقله‭ (‬المحتسب‭) ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.. ‬وأعلنت‭ ‬المنطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‭ ‬ومنعت‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إليها‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬فلسطيني‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬أنها‭ ‬ستمتنع‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬تأشيرات‭ ‬لمستوطنين‭ ‬متطرفين‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭. ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬دون‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬نحو‭ ‬490‭ ‬ألف‭ ‬مستوطن‭ ‬في‭ ‬مستوطنات‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

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