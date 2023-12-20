برنامج الأغذية العالمي: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬دخلت‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬من‭ ‬الأردن،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأورد‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬قافلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬شاحنة،‭ ‬نظمها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬والهيئة‭ ‬الخيرية‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بنقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬طناً‭ ‬مترياً‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬فيها‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬مباشرةً‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تصاعد‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬تمّ‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬عن‭ ‬ممثل‭ ‬البرنامج‭ ‬والمدير‭ ‬القطري‭ ‬ومنسق‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬سامر‭ ‬عبد‭ ‬الجابر‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬ممر‭ ‬عبر‭ ‬الأردن‭ ‬سيعزز‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات،‭ ‬ويزيل‭ ‬بعض‭ ‬الضغط‭ ‬والازدحام‭ ‬الذي‭ ‬نواجهه‭ ‬حاليا‭. ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬بتأمين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬على‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬جدًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬ممكنًا‭. ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تمنحنا‭ ‬طريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬وموسعة،‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.

‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬البرنامج‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيصال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬سيزيد‭ ‬حجم‭ ‬وسرعة‭ ‬وصول‭ ‬الغذاء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الملايين‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬جوعًا‮»‬‭. ‬

وسمحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجمعة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬موقت‮»‬‭ ‬بنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬طريق‭ ‬إمداد‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭. ‬وكان‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬الوحيد‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬للمساعدات‭ ‬هو‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وأكد‭ ‬البرنامج‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث،‭ ‬يعاني‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الجوع،‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬محدودة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‮»‬‭.‬