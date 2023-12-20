نزاع ((السوبر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬الكرة‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمام‭ ‬يوم‭ ‬مصيري‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للعبة‭ ‬والدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الانشقاقي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬تصدر‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬مؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬مختلف‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬إطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬المغلق‭ ‬مع‭ ‬إمكانياته‭ ‬التجارية‭ ‬الهائلة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الى‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاحات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬مسابقته‭ ‬الكبرى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬هدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬ويفا‭) ‬ونظيره‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وسط‭ ‬معارضة‭ ‬صاخبة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أندية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭.‬

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬العملاقان‭ ‬الإسبانيان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬مساندهما‭ ‬الوحيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬طالت‭ ‬رئيسه‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬أنييلي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتبطة‭ ‬باللعبة،‭ ‬لدوره‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬الأجور‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬رأى‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬إما‭ ‬أن‭ ‬نتحرّك‭ ‬الآن‭ ‬وإلا‭ ‬فلن‭ ‬تبقى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تجديده‭ ‬الدعوة‭ ‬لإنشاء‭ ‬بطولة‭ ‬مغلقة‭ ‬مخصّصة‭ ‬لأفضل‭ ‬الأندية‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وستحكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬قضاة‭ ‬مدريد،‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يستغل‭ ‬ويفا‭ ‬موقعه‭ ‬المهيمن‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إخضاع‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لسلطاته‭ ‬والتهديد‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتحدونه؟





‮«‬أهداف‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭ ‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬أثناسيوس‭ ‬رانتوس،‭ ‬فقد‭ ‬رأى‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬ويفا‭ ‬وفيفا‭ ‬‮«‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬ورغم‭ ‬أهمية‭ ‬آرائه‭ ‬واستنتاجاته،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تلزم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬وسيكون‭ ‬كل‭ ‬فارق‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬مهماً‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬محسوم‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ستطبق‭ ‬المعيارين‭ ‬الكلاسيكيين‭ ‬في‭ ‬اجتهادها‭ ‬القضائي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬ويفا‭ ‬لمكافحة‭ ‬المشروع‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭.‬

المعاهدات‭ ‬الأوروبية‭ ‬تحمي‭ ‬صراحة‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬وإعادة‭ ‬التوزيع‭ ‬الجزئي‭ ‬للعائدات‭.‬

ويواصل‭ ‬ويفا‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬بسبب‭ ‬احتكار‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬للموارد‭ ‬المالية‭ ‬والمواهب‭ ‬والألقاب،‭ ‬التذكير‭ ‬بجهوده‭ ‬لفتح‭ ‬مسابقاته،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬ليكون‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الثالثة‭ ‬لأندية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬بعد‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬و‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬