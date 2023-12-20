Thursday, 21 December 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نزاع ((السوبر))

12/20/2023 7:25:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬الكرة‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمام‭ ‬يوم‭ ‬مصيري‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للعبة‭ ‬والدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الانشقاقي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬تصدر‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬مؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬مختلف‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬إطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬المغلق‭ ‬مع‭ ‬إمكانياته‭ ‬التجارية‭ ‬الهائلة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الى‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاحات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬مسابقته‭ ‬الكبرى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬هدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬ويفا‭) ‬ونظيره‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وسط‭ ‬معارضة‭ ‬صاخبة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أندية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭.‬

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬العملاقان‭ ‬الإسبانيان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬مساندهما‭ ‬الوحيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬طالت‭ ‬رئيسه‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬أنييلي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتبطة‭ ‬باللعبة،‭ ‬لدوره‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬الأجور‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬رأى‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬إما‭ ‬أن‭ ‬نتحرّك‭ ‬الآن‭ ‬وإلا‭ ‬فلن‭ ‬تبقى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تجديده‭ ‬الدعوة‭ ‬لإنشاء‭ ‬بطولة‭ ‬مغلقة‭ ‬مخصّصة‭ ‬لأفضل‭ ‬الأندية‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وستحكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬قضاة‭ ‬مدريد،‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يستغل‭ ‬ويفا‭ ‬موقعه‭ ‬المهيمن‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إخضاع‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لسلطاته‭ ‬والتهديد‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتحدونه؟


‮«‬أهداف‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭ ‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬أثناسيوس‭ ‬رانتوس،‭ ‬فقد‭ ‬رأى‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬ويفا‭ ‬وفيفا‭ ‬‮«‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬ورغم‭ ‬أهمية‭ ‬آرائه‭ ‬واستنتاجاته،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تلزم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬وسيكون‭ ‬كل‭ ‬فارق‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬مهماً‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬محسوم‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ستطبق‭ ‬المعيارين‭ ‬الكلاسيكيين‭ ‬في‭ ‬اجتهادها‭ ‬القضائي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬ويفا‭ ‬لمكافحة‭ ‬المشروع‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭.‬

المعاهدات‭ ‬الأوروبية‭ ‬تحمي‭ ‬صراحة‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬وإعادة‭ ‬التوزيع‭ ‬الجزئي‭ ‬للعائدات‭.‬

ويواصل‭ ‬ويفا‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬بسبب‭ ‬احتكار‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬للموارد‭ ‬المالية‭ ‬والمواهب‭ ‬والألقاب،‭ ‬التذكير‭ ‬بجهوده‭ ‬لفتح‭ ‬مسابقاته،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬ليكون‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الثالثة‭ ‬لأندية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬بعد‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬و‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

MENAFN20122023000055011008ID1107636073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث