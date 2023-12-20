Thursday, 21 December 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فليفل يترأس وفد اتحاد الملاكمة

12/20/2023 7:25:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬‮«‬الكونغرس‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقريرين‭ ‬المالي‭ ‬والأدبي‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬الحكام‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬للمدربين،‭ ‬والتي‭ ‬سينفذها‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬ويطور‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬منتسبيها،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬تقدمها‭ ‬وازدهارها‭.‬

وعقد‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬ومدير‭ ‬التطوير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضوره‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬وبحث‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬تدريبية‭ ‬للحكام،‭ ‬ومعسكرات‭ ‬متبادلة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوفد‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬سار‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬وسعيه‭ ‬نحو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ودفعها‭ ‬لتتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

MENAFN20122023000055011008ID1107636072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث