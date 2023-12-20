فليفل يترأس وفد اتحاد الملاكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة راشد عيسى فليفل وفد الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية «الكونغرس» للاتحاد الدولي للملاكمة، الذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي شهد مشاركة جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم استعراض التقريرين المالي والأدبي لمجلس الإدارة الاتحاد الدولي، وتم عرض أجندة الاتحاد الخاصة بالمسابقات وورش عمل الحكام والدورات التدريبية للمدربين، والتي سينفذها الاتحاد خلال الفترة القادمة، مع ضمان حصول الاتحادات الوطنية الأعضاء على المزيد من الدعم، الذي يسهم في رفع مستوى الرياضة ويطور من مستوى وكفاءة منتسبيها، والذي ينعكس في مواصلة رياضة الملاكمة تقدمها وازدهارها.
وعقد الوفد البحريني الذي تكون رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة الاتحاد ليلى علوي ومدير التطوير الفني بالاتحاد المدرب الإنجليزي توني ديفيس، سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش حضوره الجمعية العمومية، وبحث التعاون الثنائي المشترك مع الاتحادات الوطنية، في التنسيق للاستفادة من تبادل الخبرات، ووضع خطط تدريبية للحكام، ومعسكرات متبادلة والعديد من الفعاليات الأخرى. كما استعرض الوفد أبرز المحطات المتميزة التي سار عليها الاتحاد البحريني للملاكمة خلال المرحلة الماضية ووصوله إلى تحقيق العديد من الأهداف، وسعيه نحو الاستمرار في النهوض بهذه الرياضة ودفعها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستويين القاري والدولي، والذي يعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة هذه الرياضة العريقة.
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