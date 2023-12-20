فليفل يترأس وفد اتحاد الملاكمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬‮«‬الكونغرس‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقريرين‭ ‬المالي‭ ‬والأدبي‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬الحكام‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬للمدربين،‭ ‬والتي‭ ‬سينفذها‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬ويطور‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬منتسبيها،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬تقدمها‭ ‬وازدهارها‭.‬

وعقد‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬ومدير‭ ‬التطوير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضوره‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬وبحث‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬تدريبية‭ ‬للحكام،‭ ‬ومعسكرات‭ ‬متبادلة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوفد‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬سار‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬وسعيه‭ ‬نحو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ودفعها‭ ‬لتتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬