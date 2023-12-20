أول مصارع بحريني ينال الجائزةضمن جوائز الاتحاد الدولي للمصارعة لهذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمصارعة‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمصارعة‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مصارع‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمصارعة‭ ‬للمصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬لنيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬للنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أول‭ ‬مصارع‭ ‬بحريني‭ ‬ينال‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

فقد‭ ‬نجح‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬لرياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬ببطولة‭ ‬آسيا‭ ‬بـ»كازاخستان‮»‬،‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬ببطولة‭ ‬سلسلة‭ ‬التصنيف‭ ‬بـ«قرغيزستان‮»‬،‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬بـ«صربيا‮»‬‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭

‬وزن‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بمسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للمشاركة‭ ‬بمسابقة‭ ‬المصارعة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬ثاني‭ ‬مصارع‭ ‬بحريني‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬بعد‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للمصارع‭ ‬آدم‭ ‬باتيروف‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬2016‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمصارعة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عبدالحسين‭ ‬حاجي،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمصارعة‭ ‬كأفضل‭ ‬مصارع‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عبدالحسين‭ ‬حاجي،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقال‭ ‬حاجي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصول‭ ‬المصارع‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مصارع‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بقطاع‭ ‬الرياضة،‭ ‬والذي‭ ‬جسده‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سيدي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬واهتمام‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬ومنتسبيه،‭ ‬والذي‭ ‬دفع‭ ‬المنتخبات‭ ‬والفرق‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضيين‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬المشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬وبخاصة‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬نال‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارعة‭ ‬المصارع‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬