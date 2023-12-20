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براعة أسري الهجومية تتفوق على بابكو للتكرير

12/20/2023 7:25:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

مباراة‭ ‬جاءت‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تبادلا‭ ‬فيها‭ ‬السيطرة‭ ‬والهجمات‭ ‬وإضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬العامل‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬تسير‭ ‬حتى‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكسر‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬للتقدم‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬تم‭ ‬إهدارها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي‭ ‬فرصة‭ ‬ليضع‭ ‬فريقه‭ ‬أسري‭ ‬بالمقدمة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬42‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬انتهى‭ ‬عليها‭ ‬الشوط‭.‬

وتتكرر‭ ‬سيناريو‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬تبادل‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬لكن‭ ‬أفتقد‭ ‬الفريقان‭ ‬للنجاعة‭ ‬الهجومية،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬الخطيرة‭ ‬لفريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لكن‭ ‬أهدرت‭ ‬بشكل‭ ‬غريب‭. ‬وفي‭ ‬الثلث‭ ‬الساعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نشط‭ ‬أكثر‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬ليشكل‭ ‬خطورة‭ ‬واضحة‭ ‬واستغل‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬ووضع‭ ‬بقدمه‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬85‮»‬‭. ‬ووسط‭ ‬الهفوات‭ ‬الدفاعية‭ ‬وصلت‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬سيدإبراهيم‭ ‬علوي‭ ‬ليضع‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬الشخصي‭ ‬والثالث‭ ‬لفريق‭ ‬أسري‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬90‮»‬،‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬وعاونه‭ ‬عبدالسلام‭ ‬فواز‭ ‬وسيف‭ ‬هلال‭. ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭.‬

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