براعة أسري الهجومية تتفوق على بابكو للتكرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأهل فريق أسري إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز الذي حققه على فريق بابكو للتكرير بثلاثة أهداف دون رد. في المباراة القوية التي جمعتهما أمس في افتتاح مباريات المسابقة. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
مباراة جاءت كما كان متوقعا مثيرة بين الطرفين تبادلا فيها السيطرة والهجمات وإضاعة الفرص العامل المشترك الذي جعل المباراة في شوطها الأول تسير حتى الدقائق الأخيرة لكسر النتيجة السلبية، إذ كان فريق بابكو للتكرير أمام فرصة للتقدم من ركلة جزاء تم إهدارها، في الوقت الذي استغل المهاجم المتألق سيد إبراهيم علوي فرصة ليضع فريقه أسري بالمقدمة بهدف دون رد في الدقيقة «42» والتي انتهى عليها الشوط.
وتتكرر سيناريو الشوط الأول في الحصة الثانية تبادل وسرعة في الأداء لكن أفتقد الفريقان للنجاعة الهجومية، مع بعض الفرص الخطيرة لفريق بابكو للتكرير لكن أهدرت بشكل غريب. وفي الثلث الساعة الأخيرة نشط أكثر فريق أسري خصوصا في الأطراف والسرعة في الأداء ليشكل خطورة واضحة واستغل اللاعب المتألق محمد حسن تمريرة عرضية أمام المرمى ووضع بقدمه الهدف الثاني عند الدقيقة «85». ووسط الهفوات الدفاعية وصلت كرة عرضية أخرى من جهة اليمين إلى المهاجم المتألق سيدإبراهيم علوي ليضع هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريق أسري عند الدقيقة «90»، لينتهي اللقاء بفوز مستحق إلى فريق أسري بثلاثة أهداف نظيفة.
أدار اللقاء الحكم خالد علي وعاونه عبدالسلام فواز وسيف هلال. مراقب المباراة الحكم الرابع محمد راشد.
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