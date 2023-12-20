في السباق الــ 12 للخيلالسبت.. منافسات مفتوحة على كأسي العلوي والصخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬السبت‭ ‬السباق‭ ‬الـــ‭ ‬12‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬العلوي‭ ‬وكأس‭ ‬الصخير‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬77‭ ‬جواداً‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬نظراً‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬فوارق‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة،‭ ‬بجانب‭ ‬غموض‭ ‬مستويات‭ ‬بعض‭ ‬الجياد‭ ‬ومشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬الجديدة‭.‬

وجاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الصخير‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الجلابي‭ ‬1888‭ ‬ – ‭ ‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 947‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1847‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1874‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1811‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1893‭ ‬ – ‭ ‬كحيلان‭ ‬العاديات‭ ‬1894‭ ‬ – ‭ ‬ربدان‭ ‬1879‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬للجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كيب‭ ‬هورن‭ ‬ – ‭ ‬مبلش‭ ‬ – ‭ ‬قمري‭ ‬ – ‭ ‬كويلد‭ ‬أند‭ ‬ريدي‭ ‬ – ‭ ‬واقعه‭ ‬ – ‭ ‬رصين‭ ‬ – ‭ ‬ستايلش‭ ‬ – ‭ ‬داحس‭ ‬ – ‭ ‬النوايف‭ ‬ – ‭ ‬مؤشر‭- ‬هاجس‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬العلوي‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬والمخصص‭ ‬للفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الهدبا‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ – ‭ ‬أفنان‭ ‬ – ‭ ‬وهاج‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬وندر‭ ‬ – ‭ ‬أستارا‭ ‬ – ‭ ‬سلي‭ ‬لانتش‭ ‬ – ‭ ‬خيلان‭ ‬ – ‭ ‬المزيونة‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬آرت‭ ‬هستوريان‭ ‬ – ‭ ‬العازم‭ ‬ – ‭ ‬بجورنا‭ ‬آيرون‭ ‬سايد‭ ‬ – ‭ ‬إند‭ ‬سبنسبل‭ ‬ – ‭ ‬ماكس‭ ‬كروز‭ ‬ – ‭ ‬مجتهد‭ ‬ – ‭ ‬عود‭ ‬دانسر‭ ‬ – ‭ ‬سياف‭ ‬ – ‭ ‬جونيار‭ ‬ – ‭ ‬ليد‭ ‬لينكس‭ ‬ – ‭ ‬رايه‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬أجاج‭ ‬ – ‭ ‬بليك‭ ‬ – ‭ ‬انسبيرتد‭ ‬ – ‭ ‬سهارا‭ ‬سبير‭ ‬ – ‭ ‬طلحه‭ ‬ – ‭ ‬فيغاس‭ ‬جاك‭ ‬ – ‭ ‬وات‭ ‬أ‭ ‬بزنس‭ ‬ – ‭ ‬عسل‭ ‬ – ‭ ‬روزفلتس‭ ‬قريت‭ ‬ – ‭ ‬غراسييلا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬جباره‭ ‬ – ‭ ‬نايسلير‭ ‬ – ‭ ‬هايل‭ ‬ – ‭ ‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‭ ‬ – ‭ ‬بورتوفينو‭ ‬ – ‭ ‬زومان‭ ‬ – ‭ ‬غولد‭ ‬كوست‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كامبولينا‭ ‬ – ‭ ‬جدله‭ ‬ – ‭ ‬مغيره‭ ‬ – ‭ ‬حمية‭ ‬ – ‭ ‬هوراشيو‭ ‬ – ‭ ‬المختار‭ ‬ – ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ – ‭ ‬مزاحم‭ ‬ – ‭ ‬ولاية‭ ‬ – ‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬رونا‭ ‬هوليك‭ ‬ – ‭ ‬نايت‭ ‬أوف‭ ‬هونور‭ ‬ – ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‭ ‬ – ‭ ‬الوسمي‭ ‬ – ‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون‭ ‬ – ‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لكي‭ ‬ – ‭ ‬ماي‭ ‬سوالو‭ ‬ – ‭ ‬بيج‭ ‬وود‭ ‬ميك‭ ‬ – ‭ ‬باور‭ ‬ستيشن‭ ‬ – ‭ ‬وايلد‭ ‬هيرو‮»‬‭.‬