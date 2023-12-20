في السباق الــ 12 للخيلالسبت.. منافسات مفتوحة على كأسي العلوي والصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غدٍ السبت السباق الـــ 12 لهذا الموسم والذي سيقام على كأس المرحوم سيد شرف العلوي وكأس الصخير وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، حيث سيشهد السباق مشاركة 77 جواداً بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد وسط توقعات بأن يشهد السباق منافسات قوية مفتوحة في ظل تقارب مستويات أغلب الجياد المشاركة نظراً لعدم وجود فوارق كبيرة بين الجياد المرشحة للمنافسة، بجانب غموض مستويات بعض الجياد ومشاركة مجموعة من الجياد الجديدة.
وجاءت قائمة الجياد المشاركة في السباق على النحو التالي:
الشوط الأول يقام على كأس الصخير لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» لمسافة 1200 متر وبمشاركة الجياد «الجلابي 1888 – ملولشان 1865 – الصقلاوي M 947 – مصنان M 908 – عبيان 1847 – الصقلاوي 1874 – مصنان 1811 – عبيان 1893 – كحيلان العاديات 1894 – ربدان 1879».
الشوط الثاني يقام للجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «كيب هورن – مبلش – قمري – كويلد أند ريدي – واقعه – رصين – ستايلش – داحس – النوايف – مؤشر- هاجس».
الشوط الثالث يقام على كأس المرحوم سيد شرف العلوي لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» والمخصص للفرسان المتمرنين لمسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «الهدبا – دارك سبيس – أفنان – وهاج – ذا بوي وندر – أستارا – سلي لانتش – خيلان – المزيونة».
الشوط الرابع يقام لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «آرت هستوريان – العازم – بجورنا آيرون سايد – إند سبنسبل – ماكس كروز – مجتهد – عود دانسر – سياف – جونيار – ليد لينكس – رايه».
الشوط الخامس يقام لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «أجاج – بليك – انسبيرتد – سهارا سبير – طلحه – فيغاس جاك – وات أ بزنس – عسل – روزفلتس قريت – غراسييلا».
الشوط السادس يقام لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر، وبمشاركة الجياد «جباره – نايسلير – هايل – ميوزيك دي لانوي – بورتوفينو – زومان – غولد كوست».
الشوط السابع يقام لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2200 متر، وبمشاركة الجياد «كامبولينا – جدله – مغيره – حمية – هوراشيو – المختار – كارولينا ريبر – مزاحم – ولاية – كوين ياسمين».
الشوط الثامن والأخير يقام لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر، وبمشاركة الجياد «رونا هوليك – نايت أوف هونور – ويت فور إفر – الوسمي – كنغ أوف ذي ثرون – فورث تايم لكي – ماي سوالو – بيج وود ميك – باور ستيشن – وايلد هيرو».
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